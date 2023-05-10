«Мы гордимся этим праздником!» Как белорусы отгуляли 9 Мая – видео

Новости Беларуси. Белорусы масштабно отметили священный для каждого праздник – 9 Мая. На протяжении всего дня к монументу Победы в Минске, символу благодарности настоящим героям Великой Отечественной войны, люди несли цветы. Конечно же, не стал исключением и глава государства. Александр Лукашенко вместе с сыновьями возложил венок к подножью обелиска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В целом в торжествах участие приняли миллионы белорусов. По всей стране состоялось более 470 массовых мероприятий. Самые яркие мгновения праздника далее.

День Победы – это наш праздник. Это здесь, в Минске, происходит все очень круто. И мы помним и гордимся этим праздником. Всегда я дочку беру с собой. Это для нас святой праздник. «Самый главный праздник». Иностранцы празднуют День Победы в Минске – эмоции гостей.

– Мы сегодня были на стеле, там гуляли. Классно все организовано. Много всяких точек, чтобы люди могли отдохнуть, посмотреть.

– Показали детям памятные места.

Для нашей семьи праздник 9 Мая значит очень многое. Во-первых, это день памяти наших ветеранов, наших близких, которые воевали за нашу Родину, которые отдали свою жизнь за то, чтобы мы жили на нашей земле в мире, в чистоте, в доброте.

Всех минчан поздравляю с Днем Победы. Желаю здоровья и всего самого доброго.