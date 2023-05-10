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«Мы гордимся этим праздником!» Как белорусы отгуляли 9 Мая – видео

10 мая 2023 16:48
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Новости Беларуси. Белорусы масштабно отметили священный для каждого праздник – 9 Мая. На протяжении всего дня к монументу Победы в Минске, символу благодарности настоящим героям Великой Отечественной войны, люди несли цветы. Конечно же, не стал исключением и глава государства. Александр Лукашенко вместе с сыновьями возложил венок к подножью обелиска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Мы гордимся этим праздником!» Как белорусы отгуляли 9 Мая – видео-1

В целом в торжествах участие приняли миллионы белорусов. По всей стране состоялось более 470 массовых мероприятий. Самые яркие мгновения праздника далее.  

«Мы гордимся этим праздником!» Как белорусы отгуляли 9 Мая – видео-4

День Победы – это наш праздник. Это здесь, в Минске, происходит все очень круто. И мы помним и гордимся этим праздником. Всегда я дочку беру с собой. Это для нас святой праздник.  

«Самый главный праздник». Иностранцы празднуют День Победы в Минске – эмоции гостей.

«Мы гордимся этим праздником!» Как белорусы отгуляли 9 Мая – видео-7

– Мы сегодня были на стеле, там гуляли. Классно все организовано. Много всяких точек, чтобы люди могли отдохнуть, посмотреть.  
– Показали детям памятные места.  

«Мы гордимся этим праздником!» Как белорусы отгуляли 9 Мая – видео-10

Для нашей семьи праздник 9 Мая значит очень многое. Во-первых, это день памяти наших ветеранов, наших близких, которые воевали за нашу Родину, которые отдали свою жизнь за то, чтобы мы жили на нашей земле в мире, в чистоте, в доброте.  

«Мы гордимся этим праздником!» Как белорусы отгуляли 9 Мая – видео-13

Всех минчан поздравляю с Днем Победы. Желаю здоровья и всего самого доброго.  

«Мы гордимся этим праздником!» Как белорусы отгуляли 9 Мая – видео-16

Подробности смотрите в видео.  

# Великая Отечественная война # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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