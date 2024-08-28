Успение Пресвятой Богородицы 28 августа отмечают православные верующие. Праздник посвящен воспоминанию о завершении земной жизни Божией Матери и ее вознесении на небо. Божественные литургии прошли во всех уголках Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Витебске торжества продолжились традиционным крестным ходом. Священнослужители, верующие, представители общественных организаций прошли по центральным улицам областного центра от храма святого великомученика Георгия Победоносца к Свято-Успенскому кафедральному собору. На протяжении всего маршрута к паломникам присоединялись и горожане. Люди с верой и надеждой несли цветы к иконе Богородицы.

Протоиерей Андрей Смольский, пресс-секретарь Витебской епархии:

Молитва Матери Божией «Никто как она», особая заступница пред Богом. Среди всех святых она является первой заступницей за род человеческий. Поэтому ее молитва сильна. Мы можем просить о том, чтобы она помогала нам в наших молитвах, трудах, нашей жизни. Конечно же, надо выбирать главное, о чем мы будем просить. Это и семья, это и родина, это ближние и дальние, те люди, которые требуют помощи.

У стен главного православного храма Витебска (Свято-Успенского кафедрального собора) архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий в сопровождении духовенства совершил праздничный молебен, окропил верующих святой водой и пожелал им небесного заступничества Божией Матери.