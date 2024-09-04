Наталья Кочанова встретилась с депутатами Витебской области

Депутаты всех уровней должны быть как никогда активны. Об этом заявила Наталья Кочанова во время диалоговой площадки с депутатским корпусом Витебской области, которая прошла в Полоцке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Председатель Совета Республики подчеркнула, избранникам народа необходимо без формализма относиться к решению вопросов людей. Нынешний год особенный для нашей страны. По результатам самой масштабной электоральной кампании в истории независимой Беларуси в соответствии с обновленной Конституцией были избраны более 12 тысяч депутатов всех уровней: от сельского совета до Палаты представителей. Начиная с апреля, в стране принято более 30 законов. Сейчас идет работа над вариантами упрощенного строительства, изменениями в Уголовном кодексе, а также разработка Кодекса о здравоохранении.

Особое внимание Наталья Кочанова уделила теме патриотического воспитания. Его необходимо усилить. В свою очередь депутаты местных Советов поднимали вопросы занятости, кадрового обеспечения, благоустройства и перезахоронения жертв Великой Отечественной войны.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

На мой взгляд, встреча прошла достаточно продуктивно, потому что вы слышали, сколько прозвучало вопросов, которые сегодня, конечно, необходимо решать. Мы должны еще раз сверить свои шаги, прежде всего довести информацию, которой обладаем: чем занимается сегодня Совет Республики, какие задачи ставит перед нами Президент. Все эти вопросы отработаем, посмотрим, что можно и нужно еще сделать, чтобы работа депутатского корпуса всех уровней (сельские советов, районные, городские) была достаточно эффективной.