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Представители АПК удостоены орденов, медалей и благодарностей Президента

04 сентября 2024 13:35
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Глава государства подписал Указ о присуждении государственных наград и благодарностей представителям агропромышленного комплекса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представители АПК удостоены орденов, медалей и благодарностей Президента-2

От директоров предприятий до трактористов и водителей, всего в списке 9 фамилий. Орденов, медалей и благодарностей работники АПК удостоены за многолетний плодотворный труд, значительный личный вклад в развитие сельхозотрасли, достижение высоких производственных показателей.

# Госнаграды

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