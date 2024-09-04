Представители АПК удостоены орденов, медалей и благодарностей Президента

Глава государства подписал Указ о присуждении государственных наград и благодарностей представителям агропромышленного комплекса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

От директоров предприятий до трактористов и водителей, всего в списке 9 фамилий. Орденов, медалей и благодарностей работники АПК удостоены за многолетний плодотворный труд, значительный личный вклад в развитие сельхозотрасли, достижение высоких производственных показателей.