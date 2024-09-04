В Беларуси активизировались мошенники по аренде квартир

У всех учащихся и студентов начался новый учебный год. С занятиями в том или ином смысле уже все понятно, а вот жилищный вопрос для многих остается действительно вопросом. Следовательно, сейчас нужно быть особенно бдительными и не попасться на уловки мошенников. В Беларуси активизировались аферисты по аренде квартир. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Дмитрий Шевелев, заместитель начальника управления по противодействию киберпреступности ГУВД Мингорисполкома.

Дмитрий Шевелев, заместитель начальника управления по противодействию киберпреступности ГУВД Мингорисполкома:

Основных видов два я бы выделил. Первое – это когда мошенники размещают на различных интернет-платформах объявление о сдаче квартиры, в ходе диалога договариваются с людьми о предоплате. Люди переводят предоплату за квартиру, после этого так называемый арендодатель пропадает. Второй вид начинается, как первый вид: после того, как люди переводят предоплату, предполагаемый арендодатель связывается с человеком и говорит, что у него большой спрос на данную квартиру. Он, не подумавши, разместил ее по заниженной стоимости, теперь хочет вернуть задаток, который ему человек перевел. Для возврата задатка он якобы сбрасывает ссылку, по которой надо перейти и ввести полные реквизиты своей банковской карты. Человек вводит реквизиты своей банковской карты полные, в том числе код 3-D Secure, который поступает на его абонентский номер, и думает, что сейчас ему будут возвращены деньги, которые он отправил в качестве задатка. По факту человек переходит по фишинговой ссылке так называемой, подменной, вводит реквизиты своей банковской карты и тем самым передает их в руки злоумышленников. Теряет задаток и всю сумму, которая находится на счету, деньги похищаются.