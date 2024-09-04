Белорусы стали чаще покупать на маркетплейсах

Продвижение белорусской продукции, рост онлайн-торговли и разработка новой системы ценового регулирования. Эти вопросы обсуждают на международном форуме «Трейд Диалог» в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Продвижение белорусской продукции, рост онлайн-торговли и разработка новой системы ценового регулирования. Эти вопросы обсуждают на международном форуме «Трейд Диалог» в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В четвертый раз площадка собрала руководителей и менеджеров крупных отечественных сетей, а также представителей ретейла ближнего зарубежья. Сегодня торговля в нашей стране динамично развивается. За первое полугодие розничный товарооборот вырос на 11,5%. Увеличивается доля продаж отечественных товаров. В продовольственном сегменте показатель достиг почти 77 %.
К слову, все чаще белорусы стали приобретать продукцию на маркетплейсах. Доля онлайн-торговли сегодня составляет более 8 %. Внимание на форуме также уделили корректировке системы регулирования цен.
Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
Уже сегодня мы разрабатываем определенные корректировки в постановление 713-е, которые будем предлагать внести в ближайшее время. Они коснутся небольших технических изменений, а в целом стоит задача на следующий год разработать некий документ, который будет так же обеспечивать справедливое ценообразование в нашей республике в интересах народа и государства.
Впервые на выставке представлена секция непродовольственных товаров. Здесь отечественные разработчики показали, например, новые решения для кассовой зоны. Одно из них – поворотное рабочее место.
Алексей Кузнецов, руководитель продаж СНГ предприятия по производству оборудования для ретейла:
Поворотное рабочее место позволяет сделать из обычной кассы, кассового бокса кассу самообслуживания. Она сможет работать как в режиме кассира, так и режиме самообслуживания. Второе решение, которое мы разработали, – программное обеспечение на основе искусственного интеллекта. Оно позволяет кассе самообслуживания распознавать весовой товар, который кладется на весы.
Обсудят участники и продвижение непродовольственных товаров. Ряд вопросов коснется кафе и ресторанов.