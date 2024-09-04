Белорусы стали чаще покупать на маркетплейсах

Продвижение белорусской продукции, рост онлайн-торговли и разработка новой системы ценового регулирования. Эти вопросы обсуждают на международном форуме «Трейд Диалог» в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В четвертый раз площадка собрала руководителей и менеджеров крупных отечественных сетей, а также представителей ретейла ближнего зарубежья. Сегодня торговля в нашей стране динамично развивается. За первое полугодие розничный товарооборот вырос на 11,5%. Увеличивается доля продаж отечественных товаров. В продовольственном сегменте показатель достиг почти 77 %.

К слову, все чаще белорусы стали приобретать продукцию на маркетплейсах. Доля онлайн-торговли сегодня составляет более 8 %. Внимание на форуме также уделили корректировке системы регулирования цен.