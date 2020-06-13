Наталья Кочанова: во всем мире признали, что наша страна пошла правильным путём, когда не вводила карантинные меры

Новости Беларуси. Борьба с COVID-19 – сегодня эта тема стала основной на совещании по вопросам здравоохранения в Совете Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова вместе с руководством Минздрава, учеными, инфекционистами и врачами собрались, чтобы обменяться мнениями по складывающейся эпидобстановке.