Наталья Кочанова: во всем мире признали, что наша страна пошла правильным путём, когда не вводила карантинные меры
Новости Беларуси. Борьба с COVID-19 – сегодня эта тема стала основной на совещании по вопросам здравоохранения в Совете Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова вместе с руководством Минздрава, учеными, инфекционистами и врачами собрались, чтобы обменяться мнениями по складывающейся эпидобстановке.
Заболеваемость новым вирусом в Беларуси постепенно снижается. На этом фоне, как было подчеркнуто, можно продолжить работу по возвращению больничных стационаров к привычному профилю. Сейчас важно понимать, будет ли вторая волна коронавируса и в каком направлении двигаться дальше.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Во всем мире признали то, что наша страна пошла абсолютно правильным путем, когда мы не вводили эти карантинные меры. И сегодня мы видим: и экономика работает, и предприятия работают. Более того, я хочу сказать, я совсем недавно была на крупных предприятиях в нашей стране, таких как «БелАЗ», «Нафтан», где работает большое количество людей. На «БелАЗе» работает 9 тысяч, на «Нафтане» – более 10 тысяч. И там абсолютно небольшое количество заболевших людей.
Участники встречи также обсудили работу поликлиник и санаториев, где переболевшие COVID-19 пациенты проходят реабилитацию. В центре внимания и вопросы диагностики: речь о платных экспресс-тестах.