Наталья Кочанова: семьям, воспитывающим детей, государство оказывает мощнейшую поддержку

158 детей родились в Беларуси в День Независимости. По доброй традиции к женщинам, которые стали мамами в главный государственный праздник, особое внимание. И уже сегодня они принимают цветы и подарки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поздравить рожениц в РНПЦ «Мать и дитя» приехала председатель Совета Республики Наталья Кочанова.

Первый ребенок, появившийся здесь на свет, – девочка София. Долгожданная дочь родилась в семье Бурых, когда на часах было только 5 минут нового дня. Так получилось, что 3 июля теперь у них двойной праздник.

Анна Бурая:

Эмоции просто не передать словами. И когда получилось, что это наложилось на такой праздник, это вдвойне не передать словами. Это праздник на всю жизнь. Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

У нас мощную поддержку оказывает государство семьям, воспитывающим детей. 11 видов различного рода пособий, которые выплачиваются. Но и мы всегда не остаемся в стороне. Какое внимание сегодня уделяют дошкольному, дополнительному, образованию в целом, здравоохранению. В общем, все те задачи и вопросы, которые стоят перед государством в плане оказания помощи нашим семьям, мы стараемся реализовывать.

Поздравляют счастливых мам, родивших малышей в День Независимости, в Беларуси уже в 16-й раз. Это инициатива общественного объединения «Белая Русь».