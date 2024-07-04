Наталья Кочанова: семьям, воспитывающим детей, государство оказывает мощнейшую поддержку
158 детей родились в Беларуси в День Независимости. По доброй традиции к женщинам, которые стали мамами в главный государственный праздник, особое внимание. И уже сегодня они принимают цветы и подарки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поздравить рожениц в РНПЦ «Мать и дитя» приехала председатель Совета Республики Наталья Кочанова.
Первый ребенок, появившийся здесь на свет, – девочка София. Долгожданная дочь родилась в семье Бурых, когда на часах было только 5 минут нового дня. Так получилось, что 3 июля теперь у них двойной праздник.
Анна Бурая:
Эмоции просто не передать словами. И когда получилось, что это наложилось на такой праздник, это вдвойне не передать словами. Это праздник на всю жизнь.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
У нас мощную поддержку оказывает государство семьям, воспитывающим детей. 11 видов различного рода пособий, которые выплачиваются. Но и мы всегда не остаемся в стороне. Какое внимание сегодня уделяют дошкольному, дополнительному, образованию в целом, здравоохранению. В общем, все те задачи и вопросы, которые стоят перед государством в плане оказания помощи нашим семьям, мы стараемся реализовывать.
Поздравляют счастливых мам, родивших малышей в День Независимости, в Беларуси уже в 16-й раз. Это инициатива общественного объединения «Белая Русь».
Олег Романов, председатель Республиканского общественного объединения «Белая Русь»:
«Белая Русь» – это такая организация, которая всегда направлена на защиту тех, кто в этом нуждается: маленьких, пожилых, больных. И в этом направлении мы работаем. Гуманитарные проекты, которые реализует наша организация, как раз таки и выражают эту защиту человека, заботу о нем.
Представители объединения «Белая Русь» сопровождают малышей, рожденных в День Независимости на всех этапах их жизни: от роддома до вуза. За 16 лет таких детей уже более 2 тысяч.