Символу Победы – 70 лет. Как создавали монумент в самом центре Минска?

Главному символу Минска, монументу Победы – 70 лет. Его открытие приурочили к первой круглой дате с момента освобождения Беларуси. Это был 1954-й, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Главному символу Минска, монументу Победы – 70 лет. Его открытие приурочили к первой круглой дате с момента освобождения Беларуси. Это был 1954-й, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Идея создания монумента появилась еще в то время, как фашисты топтали нашу землю. В 1942-м белорусский архитектор Георгий Заборский с верой в Победу сделал наброски будущего памятника. И теперь 38-метровая гранитная стела, увенчанная орденом Победы, – вечный ее символ в честь воинов Советской армии и белорусских партизан, погибших в годы Великой Отечественной.
Сергей Третьяк, заведующий отделом Новейшей истории Беларуси Института истории НАН Беларуси:
В ходе строительства от первоначального проекта приходилось отклоняться, вносить коррективы. В частности, монумент стал значительно ниже, чем планировалось. Потому что, во-первых, надо было успеть к запланированной дате открытия, все-таки в 1954 году должно было отмечаться 10-летие освобождения БССР от немецко-фашистских захватчиков, и монумент должен был стать центральным объектом празднования.
Во-вторых, выяснилось, что монумент такой высоты может не выдержать грунт площади. Наконец по первоначальному проекту монумент и пилоны, на которых установлено четыре бронзовых венка в честь фронтов, освобождавших Беларусь, должны были быть возведены из белого мрамора. Оказалось, что мрамор в белорусском климате как строительный материал долго не живет. Его заменили гранитом.
К монументу Победы вот уже 70 лет приходят люди, чтобы поклониться подвигу и почтить минутой молчания всех тех, кто погиб на фронтах, защищая нашу Родину. У подножья обелиска круглый год живые цветы.
Площадь Победы преображалась несколько раз, наиболее кардинально в 1984-м. Тогда строили метро. Территорию вокруг монумента расширили. Установили гранитные блоки, посвященные городам-героям. Под землей появилась кольцевая галерея с мемориальным залом, в центре – венок с подсветкой изнутри, а на стенах – пластины с именами сотен солдат и офицеров, погибших при освобождении Беларуси и удостоенных высшей степени отличия.
Анна Аксенова, главный ландшафтный архитектор УП «Минскпроект»:
Кроме того, что выполнялись работы по реставрации всего монумента, также реставрационные работы выполнены были по ордену Победы. Он также утратил некоторые элементы своих так называемых бриллиантов. Пришлось нашему заводу Неманскому восстановить и дополнить, золочение выполнялось.