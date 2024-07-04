Символу Победы – 70 лет. Как создавали монумент в самом центре Минска?

Главному символу Минска, монументу Победы – 70 лет. Его открытие приурочили к первой круглой дате с момента освобождения Беларуси. Это был 1954-й, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Идея создания монумента появилась еще в то время, как фашисты топтали нашу землю. В 1942-м белорусский архитектор Георгий Заборский с верой в Победу сделал наброски будущего памятника. И теперь 38-метровая гранитная стела, увенчанная орденом Победы, – вечный ее символ в честь воинов Советской армии и белорусских партизан, погибших в годы Великой Отечественной.

Сергей Третьяк, заведующий отделом Новейшей истории Беларуси Института истории НАН Беларуси:

В ходе строительства от первоначального проекта приходилось отклоняться, вносить коррективы. В частности, монумент стал значительно ниже, чем планировалось. Потому что, во-первых, надо было успеть к запланированной дате открытия, все-таки в 1954 году должно было отмечаться 10-летие освобождения БССР от немецко-фашистских захватчиков, и монумент должен был стать центральным объектом празднования.

Во-вторых, выяснилось, что монумент такой высоты может не выдержать грунт площади. Наконец по первоначальному проекту монумент и пилоны, на которых установлено четыре бронзовых венка в честь фронтов, освобождавших Беларусь, должны были быть возведены из белого мрамора. Оказалось, что мрамор в белорусском климате как строительный материал долго не живет. Его заменили гранитом.