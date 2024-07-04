Как правильно ухаживать за растениями во время жары? Секретами поделился селекционер

На календаре лето – время наслаждаться сочными фруктами и ягодами. Сейчас время сбора ягод, но не все же в лесу собирать. Чтобы урожай был богатым, нужно правильно выстроить защиту сада. Как это сделать? Об этом поговорили с гостем.
Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Иван Русских, селекционер, агроном, блогер.
Юрий Царев, ведущий:
На что стоит обращать внимание начинающим дачникам в такую жаркую погоду?
Иван Русских, селекционер, агроном, блогер:
Растения тоже нуждаются в уходе, в питании, в воде, в пространстве. Когда настают жаркие дни и идет основной этап сбора урожая, конечно, растения нуждаются в нашем внимании. Первое, что необходимо делать в жару, поливать. Если 20-25 дней нет осадков, то даже многолетние посадки уже нуждаются в поливе. Еще большего внимания требуют однолетние растения – томаты, огурцы, перцы, баклажаны. Если речь идет о садовых растениях, о молодых саженцах, то две недели отсутствия дождя означают, что надо полить. Поливать нужно примерно раз в неделю по одному ведру воды на одно молодое растение.
Юрий Царев:
Бывает ли универсальная почва?
Иван Русских:
Не бывает. Даже в рамках моего участка есть тяжелая глина, есть хороший суглинок, есть супесчаная почва и практически голый песок. Под каждую почву надо подбирать свою схему подкормок.
Подробности в видео.