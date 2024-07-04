Как правильно ухаживать за растениями во время жары? Секретами поделился селекционер

На календаре лето – время наслаждаться сочными фруктами и ягодами. Сейчас время сбора ягод, но не все же в лесу собирать. Чтобы урожай был богатым, нужно правильно выстроить защиту сада. Как это сделать? Об этом поговорили с гостем.

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Иван Русских, селекционер, агроном, блогер.

Юрий Царев, ведущий:

На что стоит обращать внимание начинающим дачникам в такую жаркую погоду?