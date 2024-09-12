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Марков: как только мы говорим неудобную правду, наши ресурсы начинают закрывать

12 сентября 2024 11:49
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Обезопасить себя в информационном пространстве. Такова цель первого в Беларуси мультимедийного портала. Его презентация и запуск состоялись во Дворце Республики. Новая и единственная в своем роде информационная площадка – проект Белорусского телеграфного агентства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Марков: как только мы говорим неудобную правду, наши ресурсы начинают закрывать-2

Общественно-политический контент ведущих белорусских СМИ, в том числе и СТВ, теперь сосредоточен в одном месте. Зрителю и читателю не придется переходить с сайта на сайт в поисках достоверной информации. По адресу VIDEOBEL.BY уже доступно более тысячи видео, в том числе уже популярных проектов. Выбранный пул программ формирует новостную повестку и дает пищу для размышлений. Они строятся в том ключе, на который настраивал Президент: пропагандировать исключительно правду. Для удобства пользователей все видеоматериалы сопровождаются тайм-кодами – объемные сюжеты разделены на тематические отрезки.

Марков: как только мы говорим неудобную правду, наши ресурсы начинают закрывать-4

Ирина Акулович, генеральный директор Белорусского телеграфного агентства:
Здесь есть, во-первых, новости. Пять основных новостей, оперативных. Пока это новости БелТА. Прежде всего, это начало. Это безопасность, поэтому начинаем с этого. Здесь можно найти все программы. Можно зайти на страницу канала и посмотреть это все. 

Марков: как только мы говорим неудобную правду, наши ресурсы начинают закрывать-6

Марат Марков, министр информации Беларуси:
Мы постоянно испытываем давление, когда наши ресурсы начинают закрывать, как только мы говорим неудобную правду. Это практика, которую испытали наши союзники, россияне, постоянно. И то же самое происходит в отношении наших и каналов, и платформ, и любых ресурсов, с которыми мы работаем. Поэтому мы сегодня создаем белорусскую, по сути, OTT-платформу, на которой будет аккумулироваться весь главный политический видеоконтент, который производим. 

На новом ресурсе есть место для стримов и важных прямых трансляций с мероприятий, в которых принимает участие глава государства. Медиапортал адаптирован для просмотра контента на любом устройстве: от смартфона до экрана телевизора.

# СМИ Беларуси

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