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Какие преимущества у партнёрских родов? Мнение заведующей родовым отделением РНПЦ «Мать и дитя»

19 ноября 2025 17:26
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Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ: 
Насколько партнерские роды облегчают? Врачам это сложнее или легче? И зачем этот тренд появился? Почему все чаще белорусы выбирают такой коллективный труд? 

Какие преимущества у партнёрских родов? Мнение заведующей родовым отделением РНПЦ «Мать и дитя»-2

Елена Спиридонова, заведующая родовым отделением Республиканского научно-практического центра «Мать и дитя», кандидат медицинских наук:
Если у пары есть совместное желание, то женщина будет чувствовать себя спокойнее в течение родов, расслабленнее, более эмоционально стабильной. Роды – это психология, волшебный процесс, когда вроде бы все должно идти хорошо и прекрасно. За моменты каких-то серьезных осложнений отвечаем мы. Конечный итог – безопасность. За психоэмоциональный комфорт может помочь в этом партнер. Я имею в виду супруга, близкого родственника, маму. 

Евгений Пустовой: 
Не обязательно муж?

Елена Спиридонова:
Нет, сестра, например. Также у нас часто мама или свекровь. Так тоже бывает. То есть человек, с которым ей эмоционально комфортно. И тогда, мы видим хороший эффект. Меньше обезболивания требуется. Она более расслаблена, спокойнее идет процесс родов. Есть много преимуществ.

Подробности в видео.

# Евгений Пустовой # Беременность и роды # Елена Спиридонова # Медицина

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