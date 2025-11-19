Как мужчин готовят к партнёрским родам? Узнали у медика

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ: Елена Леонидовна, вы принимаете роды. В партнерских родах вы участвовали тоже. Мужчины падают или нет? Где они там стоят? Не мешают ли вам? Расскажите про этот процесс в самых мельчайших подробностях – зрителям интересно.

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Елена Бруй, акушерка родильного дома 6-й городской клинической больницы Минска:

Ну, всякое бывало. Но, естественно, подготовка к партнерским родам идет заранее.

Евгений Пустовой:

Это не сразу, вот я пришел, я хочу.

Елена Бруй:

Нет, конечно же, семья, будучи беременной уже, я это говорю и о папе всегда, потому что беременная семья решает для себя пройти этот путь вместе. И это очень важная поддержка мужчины в сторону женщины из-за того, что в первую очередь тот страх, трепет, волнение, которые мама испытывает, особенно, когда она идет в первый раз в роддом, непонимание, незнание всей ситуации, конечно, все это тревожно и волнительно.

Партнер, мы уже говорим, может быть любой человек, но в большинстве случаев это самый близкий мужчина, это отец ребенка, который может оказать эту колоссальную поддержку. Подготовка к партнерским родам идет загодя. Организовываются курсы, может быть, с 32-й недели. Различные курсы, школы подготовки к родам, организованные у нас повсеместно в Беларуси, помогают пройти этот этап легче для самой женщины в понимании ситуации родового процесса. И самое главное, чем может партнер помочь. Безусловно, в первую очередь, это эмоциональная поддержка.

Евгений Пустовой:

А что они говорят тогда? Расскажите, какие слова вы там слышите?

Елена Бруй:

Это такая нежность в отношении супруги, это ласковые, приятные слова поддержки, слова любви. Не забываем, что это выброс наших гормонов женских. Гормон окситоцин – гормон любви, поэтому, когда папа нашептывает на ушко приятные, ласковые слова, может быть, кладет руки на животик, поддерживает и своего малыша также. Конечно, в этой любви рождается и ребенок.

Помимо таких эмоциональных моментов, еще и физическая помощь. Потому что порой требуется маме подать водичку, побрызгать холодной водой, термальным спреем. Может быть, потереть спинку, поменять положение. И это очень большая поддержка от мужчины. И самое главное, женщина чувствует себя защищенной, потому что рядом самый надежный человек, который идет рука об руку с ней по жизни.