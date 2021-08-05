Наталья Кочанова посетила женскую колонию в Гомеле. Как прошла встреча с осуждёнными?

Новости Беларуси. Белорусская уголовно-исполнительная система призвана вернуть в общество полноценных граждан. Условия, созданные в исправительной колонии № 4, 5 августа детально изучила председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По ее мнению, реализованные здесь подходы позволяют женщинам встать на путь исправления и продолжить жизнь достойно. Например, общежитие для совместного проживания осужденных матерей с детьми позволяет женщинам не упустить бесценные моменты, проявить заботу и еще раз пересмотреть свои взгляды на жизнь. Ведь материнский инстинкт – сильнейший стимул к правильной жизни.

Светлана Мякшина, осужденная ИК № 4: Живешь с ребенком, ходишь на работу, приходишь, ребенка забираешь, как из садика. И целый день с ребенком. Живешь с ним в одной комнате, постоянно рядом, укладываешь спать. Он просыпается с утра, тянет ручки – это бесценно. «Доброе утро, мама» – конечно, счастье материнства все равно здесь есть.

В июле в колонии стартовал пилотный проект по реабилитации зависимых от психоактивных веществ. По статистике, у 40 % осужденных непростая история взаимоотношений с алкоголем или наркотиками.

Светлана, осужденная ИК № 4:

Мы разбираемся в причинах наших, так сказать, болезней, исправляем причины. Это дает уверенность в будущем. Потому что есть какой-то страх перед освобождением вернуться к прошлой жизни. Это профилактика и очень большой шаг в трезвое будущее.

По мнению Натальи Кочановой, изучение жизни на месте в доверительной беседе с людьми помогает депутатам оперативно реагировать на меняющуюся ситуацию и принимать соответствующие решения.