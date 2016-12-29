Наталья Кочанова об акции «Наши дети»: чтобы ни один ребенок не остался без внимания в Новый год

Новости Беларуси. Внимание к детям и безопасность во время массовых гуляний. Эти темы стали основными для обсуждения у главы государства накануне празднования Нового года. Александра Лукашенко детально поинтересовался, как готовы к предстоящим мероприятиям заинтересованные службы по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так же шла речь об акции «Наши Дети», уже ставшей для белорусов традицией.

В эти дни так же готовится новогоднее обращение Президента к Белорусскому народу. Каким оно будет и какие главные слова от главы государства прозвучат в эфире наших телеканалов в новогоднюю ночь?

Хороводы вокруг елки, запах мандаринов и праздничные хлопоты. В большой семье Коваленко, как и положено, накануне Нового года царит праздничная атмосфера. Сегодня в этом детском доме семейного типа живет восемь детей.

Пятеро – бывшие воспитанники детских домов. Это настоящая дружная семья, ребят здесь не делят на «родных» и «чужих».

Алина Жумаева, приемная дочь семьи Коноваленко:

Наша семья очень дружная. Все друг другу помогают в трудную минуту. Мы очень сплоченные.

Светлана Коноваленко, мама:

Уходящий год запомнился нашей семье рождением нашей малышки. Она родилась летом, на летних каникулах. Все наши няньки были дома, поэтому очень вовремя.

Гостей встречали хорошим настроением и фирменными пирожками. В импровизированном новогоднем представлении участвовали и дети, и взрослые. Помощник Президента по национальной безопасности, Виктор Лукашенко, с супругой и детьми привезли в этот дом игрушки, сувениры и сладости.

Виктор Лукашенко, помощник Президента Республики Беларусь по национальной безопасности:

Мы всегда с удовольствием ездим в такие семьи. Для нашей семьи это уже стало хорошей, доброй традицией. Все наши детки это мероприятие любят, с удовольствием приезжают. Самый маленький, возможно, еще стеснятся, но, тем не менее, для нашей семьи это большое событие.

Великолетчанский детский дом, что под Витебском, 29 декабря тоже наполнен праздничной атмосферой.

Утренник получился особенно радостным, ведь новогодняя елочка в этом интернате загорелась яркими огнями в 70 раз.

В сказке, которую придумали и сыграли сами ребята, разбойники так не смогли одержать победу над Дедом Морозом. К слову, на сторону любимого персонажа сегодня стали военные, правоохранители, финансисты и бизнесмены.

Дарья Варганова, воспитанник Великолетчанского детского дома:

Я уже восемь лет здесь. И каждый год происходит что-то новое. Всегда дарят всякие подарки, настроение поднимают. Не оставляют нас одних.

Кристина Чугаева, воспитанник Великолетчанского детского дома:

К нам сегодня приехали военные, из банка, разные предприятия. Я хочу сказать всем спасибо большое за то, что вы нас никогда не забываете, приезжаете к нам.

Благотворительный марафон «Наши дети» с удовольствием поддерживают белорусы по всей стране. Коллективному доброму делу вот уже почти 20 лет. Успешно помогают тем, кто по каким-то жизненным обстоятельствам испытывает трудности. Представители министерств и ведомств, бизнеса и промышленности дарят подарки и поздравляют ребят, которые оказались в сложной жизненной ситуации.

В 2016 году праздник пришел более чем к 12 тысячам мальчишек и девчонок.

Главное, что бы внимание и поддержку получил каждый малыш.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Как мы готовы к Новому году в центре и на местах. Как идет акция «Наши дети»? Это важнейший вопрос. Я в этом году специально никоим образом не заявлял об этом, понимая, что мы уже традиционно работаем в этом направлении и имеем определенный опыт.

Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Республики Беларусь:

Все должностные лица и высшие должностные лица, руководители республиканских и областных органов управления, на местах все посещают детские дошкольные учреждения, интернатные учреждения.

Прежде всего, ставка сделана на то, чтобы ни один ребенок не остался без внимания в Новый год. Ни один.

С момента начала акции «Наши дети» спонсоры только для этого детского дома собрали 25 тысяч деноминированных рублей. Среди подарков, если не брат в расчет многочисленные сладости, оборудование для кухни, мебель, бытовая техника, фирменная обувь витебского производства.

Николай Петальков, заместитель генерального директора кожевенно-обувного холдинга «Марко»:

Наша компания помогает не только этому детскому дому, и другим организациям, где есть дети, которые нуждаются в этой помощи. Мы никогда не отказываемся помогать детям и не только детям, а и взрослым людям, которые нуждаются в нашей помощи.

Уже традиционно в акции «Наши дети» принимает участие и глава государства. Новогодняя елка во Дворце Республике – один из самых ярких аккордов марафона. Настоящий благотворительный бал уже стал одним из самых ярких впечатлений мальчишек и девчонок. Президент напомнил, что особой заботой и вниманием надо окружить и пожилых людей, ведь не у каждого из них есть те, кто может прийти и подарить частицу души и внимания.

К новогодним праздникам у нас готовятся не только рачительные хозяйки, подбирая рецепты и ингредиенты для меню. Но и артисты, коммунальщики и все те, кто охраняет наше спокойствие. Вот и 29 декабря, накануне праздничных дней, глава государства еще раз обозначил: акцент на безопасность. Причем на всех уровнях.

В эти дни готовят к эфиру и новогоднее обращение Президента. Найти нужные и емкие слова в этот знаковый момент для каждого из нас, да и для всей страны в целом, всегда непросто.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Хотел бы с вами посоветоваться, какие, с вашей точки зрения, идеи должны прозвучать в этом послании. Возможно, в какой форме оно должно быть. Нам надо серьезно подумать.