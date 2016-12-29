Как защитить свои права на работе: премьера программы «Открытый разговор» на СТВ

Новости Беларуси. Больше, чем просто ток-шоу. Премьера новой программы «Открытый разговор» 30 декабря в вечернем эфире СТВ. Это совместный проект нашего телеканала и Федерации профсоюзов Беларуси.

Творческая группа программы побывает на предприятиях в разных уголках страны и на примерах реальных героев расскажет, как действовать в спорных рабочих моментах. А еще вместе с экспертами разберется в нюансах трудового законодательства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Реальные герои, проблемные вопросы и жизненные ситуации, в которых может оказаться каждый.

Попали под сокращение, незаслуженно лишились премии или получили травму на производстве. Новый проект СТВ – своеобразный путеводитель в перипетиях трудового законодательства. Чтобы рабочие будни были не трудными, каждую неделю эксперты будут собираться на открытый разговор.

Илона Волынец, ведущая программы «Открытый разговор»:

Где мы проводим большую часть жизни? Правильно, на работе. Вот об этом и будет наша программа. Предположим, вас уволили с работы или задерживают зарплату, или условия труда невыносимые. Считайте, что вы – потенциальный герой нашей программы.

Подключилась к творческому процессу и те, кто каждый день отстаивает интересы работающих белорусов – Федерация профсоюзов. Автор и ведущая программы, Илона Волынец, на время съемок даже почувствовала себя юристом.

Не только прониклась историями своих героев, но и изучила кипы законодательных актов.

Илона Волынец:

На съемках очень впечатлила одна история. Мы познакомились с девушкой, которой всего 23 года. Из-за несчастного случая она оказалась в инвалидном кресле. Она пыталась устроиться на работу, но у нее ничего не получалось: работодатели ей отказывали. Как быть, что делать в такой ситуации?

Как разрешится эта история и многие другие… Авторы пока не раскрывают всех карт, но гарантируют: какой бы фокус ни выкинула трудовая фортуна, новый проект подскажет правильный ход.