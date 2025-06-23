В Гааге прошёл марш протеста против увеличения расходов на оборону стран НАТО

В Гааге прошел марш протеста против увеличения расходов на оборону стран НАТО, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Акция была приурочена к грядущему саммиту Североатлантического альянса. Напомним, что уже 24 июня в Нидерланды прибудет шесть тысяч участников. При этом сообщается, что премьер-министры Японии и Австралии, а также президент Южной Кореи отказались от участия на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Однако митинг накануне показал, что не только они недовольны обстановкой.

Голландские СМИ заявили, что акция протеста собрала до пяти тысяч человек. Люди вышли на улицы Гааги, чтобы осудить военную политику НАТО и запланированное повышение военных расходов до пяти процентов ВВП к 2035 году.

Цены растут, нам не хватает денег на жизнь. Все просто. Мы не хотим спонсировать войну, нам нужен мир и устойчивое развитие экономики. Помимо этого, мы сегодня выступаем в поддержку Ирана, который подвергся беспрецедентной атаке Израиля и Соединенных Штатов. Последствия могут быть непредсказуемыми для народа всего региона, который и без того страдал столетиями.