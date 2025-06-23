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В Гааге прошёл марш протеста против увеличения расходов на оборону стран НАТО

23 июня 2025 13:33
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В Гааге прошел марш протеста против увеличения расходов на оборону стран НАТО, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Акция была приурочена к грядущему саммиту Североатлантического альянса. Напомним, что уже 24 июня в Нидерланды прибудет шесть тысяч участников. При этом сообщается, что премьер-министры Японии и Австралии, а также президент Южной Кореи отказались от участия на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Однако митинг накануне показал, что не только они недовольны обстановкой.

В Гааге прошёл марш протеста против увеличения расходов на оборону стран НАТО-2

Голландские СМИ заявили, что акция протеста собрала до пяти тысяч человек. Люди вышли на улицы Гааги, чтобы осудить военную политику НАТО и запланированное повышение военных расходов до пяти процентов ВВП к 2035 году.

В Гааге прошёл марш протеста против увеличения расходов на оборону стран НАТО-4

Цены растут, нам не хватает денег на жизнь. Все просто. Мы не хотим спонсировать войну, нам нужен мир и устойчивое развитие экономики. Помимо этого, мы сегодня выступаем в поддержку Ирана, который подвергся беспрецедентной атаке Израиля и Соединенных Штатов. Последствия могут быть непредсказуемыми для народа всего региона, который и без того страдал столетиями.

В Гааге прошёл марш протеста против увеличения расходов на оборону стран НАТО-6

Отметим, что саммит пройдет в условиях жесткой безопасности. В Нидерландах действует крупнейшая в истории страны операция «Оранжевый щит». К ней привлечены тысячи полицейских и военных. Подобная напряженная атмосфера вокруг саммита также ранее вызвала недовольство среди граждан. Однако в этот раз людям придется недолго терпеть присутствие высших должностных лиц в Гааге. Напомним, программа саммита была сокращена до минимума ввиду возросшей неприязни Трампа к некоторым участникам НАТО. Организаторы побоялись, что политик просто не захочет тратить время на длительные сессии. Так, в ходе встречи участники обсудят лишь увеличение расходов на оборону и выработку новой стратегии в отношении России. Известно, что вопрос о вступлении Украины в НАТО и ближневосточный конфликт даже не включены в повестку форума.

# Акции протеста # Международная политика

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