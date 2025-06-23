Жодинское «Торпедо» одержало победу над «Витебском» в матче 13-го тура ЧБ по футболу

В заключительном матче 13-го тура чемпионата Беларуси по футболу жодинское «Торпедо» одержало домашнюю победу над «Витебском», рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Команды порадовали болельщиков яркой игрой и обилием мячей. В первом тайме дружины по разу отличились реализованными пенальти. Сначала Евгений Краснов вывел гостей вперед, а затем Павел Седько восстановил паритет. После перерыва накал противостояния усилился. Максим Скавыш и Семен Егоров записали в свой актив по голу, и интрига продолжила жить. Но хозяева вновь получили шанс на 11-метровый, с которым справился Седько. 3:2 – победа за «Торпедо».

Кроме того, действующие чемпионы страны футболисты минского «Динамо» неожиданно проиграли дзержинскому «Арсеналу» – 1:2. Обладатель серебра гродненский «Неман» победил на своей арене футболистов «Минска» – 2:1.