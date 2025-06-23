Трамп оценил ущерб от ударов США по Ирану как монументальный

Американский президент Дональд Трамп заявил о серьезном ущербе, нанесенном иранским ядерным объектам в ходе ударов ВВС США. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, армия действовала точно и эффективно.

«Ущерб ядерным объектам Ирана оценивается как монументальный», – сказал он.

Операция нацелена на ослабление ядерной программы Ирана. Трамп требует от Тегерана прекратить конфликт, в ином случае он угрожает более жесткими мерами.

Иран отверг вероятность переговоров в нынешних условиях, обвинив США в подрыве дипломатии. Власти Исламской Республики пообещали и дальше развивать ядерную отрасль и защищать национальные интересы.

Реакция международного сообщества была резкой: удары по Ирану осудили ООН, Россия, Китай и Куба, назвав действия США угрозой международной безопасности и нарушением международного права.