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Трамп оценил ущерб от ударов США по Ирану как монументальный

23 июня 2025 13:22
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Трамп оценил ущерб от ударов США по Ирану как монументальный-0

Американский президент Дональд Трамп заявил о серьезном ущербе, нанесенном иранским ядерным объектам в ходе ударов ВВС США. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, армия действовала точно и эффективно. 

«Ущерб ядерным объектам Ирана оценивается как монументальный», – сказал он.

Операция нацелена на ослабление ядерной программы Ирана.  Трамп требует от Тегерана прекратить конфликт, в ином случае он угрожает более жесткими мерами.

Иран отверг вероятность переговоров в нынешних условиях, обвинив США в подрыве дипломатии. Власти Исламской Республики пообещали и дальше развивать ядерную отрасль и защищать национальные интересы.

Реакция международного сообщества была резкой: удары по Ирану осудили ООН, Россия, Китай и Куба, назвав действия США угрозой международной безопасности и нарушением международного права.

Фото: pixabay

# Международная политика

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