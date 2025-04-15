Президент США Дональд Трамп выразил сомнения в компетентности Зеленского во время встречи с президентом Сальвадора в Белом доме. Об этом пишет РИА Новости.
Он отметил, что будь Байден и Зеленский грамотными, то эту войну никогда нельзя было допускать.
Ранее Трамп сказал, что прогресс в урегулировании конфликта в Украине идет хорошо и скоро будут появляться новости по этому вопросу.
По словам спецпредставителя Белого дома Стива Уиткоффа, решение может привести к важному шагу на пути к миру, включающему не только территориальные вопросы, но и предоставление гарантий безопасности, а также отказ от членства Украины в НАТО.