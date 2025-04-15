Прямой эфир

Трамп выразил сомнения в компетентности Зеленского

15 апреля 2025 15:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Президент США Дональд Трамп выразил сомнения в компетентности Зеленского во время встречи с президентом Сальвадора в Белом доме. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что будь Байден и Зеленский грамотными, то эту войну никогда нельзя было допускать.

Трамп выразил сомнения в компетентности Зеленского-1

Фото: pinterest

Ранее Трамп сказал, что прогресс в урегулировании конфликта в Украине идет хорошо и скоро будут появляться новости по этому вопросу.

По словам спецпредставителя Белого дома Стива Уиткоффа, решение может привести к важному шагу на пути к миру, включающему не только территориальные вопросы, но и предоставление гарантий безопасности, а также отказ от членства Украины в НАТО.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Bild: популярность лидера АдГ Вайдель снизилась, Мерц наоборот поднялся
15 апреля 2025 14:04

Bild: популярность лидера АдГ Вайдель снизилась, Мерц наоборот поднялся

ВОЗ предупреждает о сбоях в работе в 70 странах из-за прекращения финансирования со стороны США
15 апреля 2025 13:45

ВОЗ предупреждает о сбоях в работе в 70 странах из-за прекращения финансирования со стороны США

В Финляндии полицейские устроили забастовку из-за низких зарплат
15 апреля 2025 13:42

В Финляндии полицейские устроили забастовку из-за низких зарплат