Президент США Дональд Трамп выразил сомнения в компетентности Зеленского во время встречи с президентом Сальвадора в Белом доме. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что будь Байден и Зеленский грамотными, то эту войну никогда нельзя было допускать.