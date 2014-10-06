Наталья Бушная, минчанин года и директор гимназии № 1 – о профессии, репетиторах и проекте «Электронный дневник»

К тому, что в ее графике нет ни одной свободной минуты, Наталья Бушная привыкла еще с детства. Углубленное изучение английского языка, уроки игры на скрипке, различные олимпиады – все это позволило ей стать разносторонней личностью.

Еще в юности Наталия Владимировна и подумать не могла о том, что свяжет свою жизнь с профессией педагога. Сегодня, будучи директором школы, она легко справляется с любыми трудностями. За что благодарна в первую очередь родителям.

Наталья Бушная, директор гимназии № 1 имени Ф. Скорины:

У меня было очень много интересов самых разных в детстве, но когда отец принес мне газету «Вестник БГУ» и галочкой отметил факультет прикладной математики, то я подумала: «А почему бы и нет?»

Смена профессии у Наталии произошла случайно. Отработав несколько лет программистом, волей судьбы она попала в школу, где и поняла, что учить детей – это ее призвание.

Привить любовь к знаниям и заинтересовать своим предметом – задача, которую Наталья Владимировна ставит как перед собой, так и перед всем коллективом гимназии.

Как результат – заметные достижения учеников: высокие баллы на тестировании, победы на республиканских и городских олимпиадах.

Наталья Бушная, директор гимназии № 1 имени Ф. Скорины:

Большинство наших учащихся достигают таких результатов, не прибегая к помощи репетиторов. Но если считают, что нужно систематизировать некий материал, пожалуйста, репетиторы тоже возможны. Я рассматриваю это как некий негативный момент. Школа должна готовить к сдаче централизованного тестирования своими силами, но для этого ученик должен сам тоже поработать. Слово «сам» никто не отменял. Самостоятельность – это очень важное качество для современного человека.

Чтобы гимназия стала вторым домом, для учеников нужно создать особую атмосферу. И в этом коллективу гимназии помогают специальные проекты. Они направлены на формирование культурной личности. А такой проект, как «Ассоциированная школа ЮНЕСКО» позволяет обмениваться опытом в дистанционном режиме.

Наталья Бушная, директор гимназии № 1 имени Ф. Скорины:

Каждый год провидится гимназическая ученическая научно-практическая конференция. Она открытая, это не только наши гимназисты. Мы приглашаем, у нас приезжают из регионов, очень много участников из нашей столицы, даже бывают с международным участием. Что для нас важно – это то, что в рамках этой конференции наши учащиеся могут представить свои исследования, лучшие из которых мы потом представляем уже на районной, городской, может быть, кто-то проходит на республику. Но кроме того наши учащиеся имеют возможность в неформальной обстановке побеседовать с членами жюри, а они у нас очень знаменитые: у нас есть доктора, кандидаты наук.

Гимназия не боится экспериментов. Еще в 2013 году решились поучаствовать в проекте «Электронный дневник». Новинка прижилась, и сейчас такой дневник есть почти у всех учеников, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Наталья Бушная, директор гимназии № 1 имени Ф. Скорины:

У родителей есть доступ информации к отметкам своего ученика. У классного руководителя есть доступ информации учащихся его класса. У директора, у заместителя директора: я, не выходя из кабинета, могу посмотреть все журналы, увидеть количество отсутствующих, увидеть количество пропусков, средний балл. Все это сразу видно. Кроме того он позволяет общаться с учащимися, даже с родителями, со всем классом, некие комментарии выкладывать, прикреплять файлы с дополнительными заданиями, которые не нужно писать на доске и так далее. То есть возможностей очень много.

Достижения гимназии и лично Наталии Бушной не могли остаться незамеченными. В 2014 году Наталья Владимировна получила звание «Минчанин года».

Наталья Бушная, директор гимназии № 1 имени Ф. Скорины:

Уважаемые коллеги, поздравляю вас с замечательным праздником – Днем учителя. Наша профессия самая замечательная, потому что никто другой не видит, не наблюдает становление личности. И в этом прелесть нашей профессии, в этом творчество нашей профессии. Может быть, в этом и загадка нашей профессии. Я желаю всем педагогам, безусловно, желаю здоровья, благополучия, творчества, желания работать и идти вперед.