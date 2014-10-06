Память – что это такое, какие виды памяти бывают и как ее тренировать

Память – функция умственной деятельности человека, предназначенная сохранять, накапливать и воспроизводить информацию.

Пионером в исследовании памяти человека считается Герман Эббингауз – немецкий психолог конца XIX века. Основной методикой тренировки памяти считал метод запоминания бессмысленных списков.

Оксана Белан, психотерапевт:

Организм человека – целостная система. И память может зависеть от общего состояния организма. Бывает так, что человек вдруг отмечает, что память снизилась, и всячески пытается воздействовать только на память. А при расспросе оказывается, что нет настроения, либо есть повышенное беспокойство, либо в недавнем времени была перенесена тяжелая болезнь. И тогда оказывается, что проблема не в памяти, а в том, что организм нуждается сейчас в заботе и в восстановлении других функций.

В древнегреческой мифологии богиню памяти звали Мнемозина. Искусство запоминания древние греки назвали ее именем – мнемоника.

Оксана Белан, психотерапевт:

Для того, чтобы сделать следующий шаг, определитесь, с чем необходимо работать: с краткосрочной оперативной памятью либо с долговременной. Потому что бывает так, что в общем память в порядке, а страдает функция внимания и концентрации. Для этого понаблюдайте за собой: как вы выполняете текущие дела, где мыслями вы находитесь в этот момент (в настоящем вы сосредоточены на том, что делаете, либо параллельно о чем-то думаете, вспоминаете).

Кратковременная память – это память, которая позволяет вспомнить что-либо через промежуток времени от нескольких секунд до нескольких минут без повторения.

Емкость кратковременной памяти весьма ограничена, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Оксана Белан, психотерапевт:

Для того, чтобы улучшить свою концентрацию и фокус внимания, необходимо просто следить за этими вещами. Выполняя какую-то текущую работу, быть сосредоточенным на ней, максимально, насколько это возможно. В общем-то, это единственный способ улучшить непосредственную краткосрочную память.

Второй случай, касающийся улучшения долговременной памяти, может быть немножко сложнее. Лучше всего понаблюдать, с помощью каких систем восприятия вы преимущественно улавливаете информацию. Кто-то визуалист – он воспринимает информацию больше зрительно. Кто-то аудиалист – он воспринимает информацию на слух. Для кого-то очень важны прикосновения. Он кинестетик. В соответствии с этим способы запоминания также могут отличаться. Кто-то может прочитать вслух либо зачитать, сделать аудиозапись, потом прослушать ее и запомнить гораздо быстрее. Для кого-то важны картинки либо написание текста. Кому-то проще ходить или двигаться во время запоминания. Если вы заметили за собой такую особенность, начать лучше с тренировки таких вот способов.

Историки утверждают, что Юлий Цезарь, Александр Македонский и персидский царь Кир знали в лицо и по имени всех своих солдат. А это до 30 тысяч человек.

Философ Сенека был способен повторить две тысячи не связанных между собой, совершенно отдельных слов, услышанных лишь один раз.

Знаменитый математик Леонард Эйлер знал на память шесть степеней всех чисел: от одного до 100. А советский академик Иоффе по памяти пользовался таблицей логарифмов.

Оксана Белан, психотерапевт:

Понаблюдав за детьми, можно заметить, что большинство детей бубнит текст про себя. Кто-то задумчиво представляет себе прочитанное в образах, а для кого-то, правда, очень важно перед зеркалом разыграть целую сцену. Зная свои особенности запоминания, гораздо проще улучшить память, потому что легче достраивать, чем строить заново. Опять же, с этими особенностями, изучив предлагаемые материал, легче выбрать те курсы либо ту методику, которую вы можете попробовать освоить.