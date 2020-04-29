Прямой эфир

Один немец подбросил девочку, другой в неё выстрелил. Невыдуманная история оккупированной Беларуси

29 апреля 2020 15:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.

О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

Один немец подбросил девочку, другой в неё выстрелил. Невыдуманная история оккупированной Беларуси-1

Оккупированная Беларусь. Пламя войны и новые немецкие порядки. Колхозы распущены, земли розданы. Только занятие крестьян пахать и сеять заменило искусство выживать.   

Один немец подбросил девочку, другой в неё выстрелил. Невыдуманная история оккупированной Беларуси-4

Один немец подбросил девочку, другой в неё выстрелил. Невыдуманная история оккупированной Беларуси-6

Анна Братковская, жительница Слуцкого района:
Одну девочку – Антей звалась – один немец подкинул на дворе, а другой выстрелил. Вот гады были, что делали! Не дай Боже!

Сергей Верас, СТВ:
Клубы дыма для пейзажей Беларуси времен Великой Отечественной войны были не редкостью. Деревни сжигали сотнями. Огонь уносил и небогатый скарб крестьян.

Один немец подбросил девочку, другой в неё выстрелил. Невыдуманная история оккупированной Беларуси-9

Один немец подбросил девочку, другой в неё выстрелил. Невыдуманная история оккупированной Беларуси-11

Один немец подбросил девочку, другой в неё выстрелил. Невыдуманная история оккупированной Беларуси-13

# Великая Отечественная война # общество # Сергей Верас # Анна Братковская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Фёдор Повный о передаче земли с воинских захоронений во Всехсвятский храм: «Происходит полный переворот сознания»
29 апреля 2020 15:47

Фёдор Повный о передаче земли с воинских захоронений во Всехсвятский храм: «Происходит полный переворот сознания»

Вице-президент ФИДЕ: «Беларусь сейчас переживает некий шахматный бум»
29 апреля 2020 14:35

Вице-президент ФИДЕ: «Беларусь сейчас переживает некий шахматный бум»

В Беларуси увеличатся социальные пенсии, доплаты и надбавки пенсионерам
29 апреля 2020 14:25

В Беларуси увеличатся социальные пенсии, доплаты и надбавки пенсионерам