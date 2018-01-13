«Настроение очень хорошее». В Силичах открыли самую длинную трассу, планируют открыть первую и детскую

Новости Беларуси. В Силичах открыли самую длинную трассу (протяженность почти километр) – и это несмотря на бесснежную зиму, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Правда, на спусках снега достаточно. Покрытие обеспечивают специальные пушки, работающие круглосуточно.

Поэтому любители активного отдыха на склонах с самого утра. Есть возможность кататься и на специальной учебной трассе. Осваивать профессиональные навыки новичкам помогают инструкторы. Особое внимание – безопасности лыжников. К следующим выходным в центре откроют еще первую и детскую трассы.

Дарья Мавропуло-Столяренко, отдыхающий центр (Россия):

Вначале немного сложновато. А когда уже научишься, то легко. Можно ехать очень быстро, с ветерком. Так очень весело, что можно немного побояться.

Аркадий Тарасевич, лыжник:

Настроение очень хорошее. Ты приходишь, покатался, подышал морозным, свежим воздухом. Возвращаешься домой оздоровившийся. Настроение зашкаливает и хочется в следующий раз, опять.