Прямой эфир

«Настроение очень хорошее». В Силичах открыли самую длинную трассу, планируют открыть первую и детскую

13 января 2018 15:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Силичах открыли самую длинную трассу (протяженность почти километр) – и это несмотря на бесснежную зиму, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правда, на спусках снега достаточно. Покрытие обеспечивают специальные пушки, работающие круглосуточно.

«Настроение очень хорошее». В Силичах открыли самую длинную трассу, планируют открыть первую и детскую-1

Поэтому любители активного отдыха на склонах с самого утра. Есть возможность кататься и на специальной учебной трассе. Осваивать профессиональные навыки новичкам помогают инструкторы. Особое внимание – безопасности лыжников. К следующим выходным в центре откроют еще первую и детскую трассы.

«Настроение очень хорошее». В Силичах открыли самую длинную трассу, планируют открыть первую и детскую-4

Дарья Мавропуло-Столяренко, отдыхающий центр (Россия):
Вначале немного сложновато. А когда уже научишься, то легко. Можно ехать очень быстро, с ветерком. Так очень весело, что можно немного побояться.

«Настроение очень хорошее». В Силичах открыли самую длинную трассу, планируют открыть первую и детскую-7

Аркадий Тарасевич, лыжник:
Настроение очень хорошее. Ты приходишь, покатался, подышал морозным, свежим воздухом. Возвращаешься домой оздоровившийся. Настроение зашкаливает и хочется в следующий раз, опять.

«Настроение очень хорошее». В Силичах открыли самую длинную трассу, планируют открыть первую и детскую-10

Силичи уже давно называют Белорусской Швейцарией. Каждый год в центр приезжает большое количество туристов, в том числе и иностранцы – из Нидерландов, Китая, Ирана и России. Только за этот месяц курорт посетили уже более 7000 человек.

# общество # Фотофакт # Горнолыжный спорт # Дарья Мавропуло-Столяренко # Аркадий Тарасевич

Другие новости рубрики

Все новости
«Есть договоренность с собственниками оленьих ферм о том, что они дадут в пределах 200 оленей для расселения на Витебщине»
13 января 2018 13:50

«Есть договоренность с собственниками оленьих ферм о том, что они дадут в пределах 200 оленей для расселения на Витебщине»

В любой профессии есть повышение квалификации: в Могилеве открыли школу кинологов
13 января 2018 13:37

В любой профессии есть повышение квалификации: в Могилеве открыли школу кинологов

Ровно 100 лет назад Новый год стал Старым: как появился необычный праздник?
13 января 2018 11:46

Ровно 100 лет назад Новый год стал Старым: как появился необычный праздник?