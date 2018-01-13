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«Есть договоренность с собственниками оленьих ферм о том, что они дадут в пределах 200 оленей для расселения на Витебщине»

13 января 2018 13:50
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Новости Беларуси. На севере страны восстанавливают популяцию оленя благородного. Только в 2018 году животных завезли в Чашники, Верхнедвинск, а теперь и Шарковщину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К приему подготовились основательно. Местные охотники сами соорудили вольер, заготовили корма и до глубокой ночи ждали приезда «новоселов» из Калинковичей (именно там в свое время началось возрождение популяции).

«Есть договоренность с собственниками оленьих ферм о том, что они дадут в пределах 200 оленей для расселения на Витебщине»-1

Специалисты привезли лучших оленей из европейских заповедников.

Породистые животные уже дали потомство чистых кровей.

«Есть договоренность с собственниками оленьих ферм о том, что они дадут в пределах 200 оленей для расселения на Витебщине»-4

Сергей Редненко, председатель Витебской областной структуры «Белорусское общество охотников и рыболовов»:
Из 19 охотничьих хозяйств области только пять имеют оленя как охотничьего вида. Наша задача – расселить оленей по всей нашей Витебской области. На сегодня кроме Шарковщины мы завезли 11 оленей в Чашники, 43 оленя в Верхнедвинск. Есть договоренность с собственниками оленьих ферм о том, что они дадут в пределах 200 оленей для расселения на Витебщине.

Полсотни оленей какое-то время будут привыкать к новым условиям, а ближе к лету их выпустят в дикую природу.

# общество # Охота в Беларуси # Дикие животные # Фотофакт # Сергей Редненко

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