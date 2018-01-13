В любой профессии есть повышение квалификации: в Могилеве открыли школу кинологов

Новости Беларуси. Необычная для Беларуси школа открылась в Могилеве. Здесь обучают кинологов-фигурантов – людей, которые должны учить собак кусаться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это псы защитных пород, чья задача охранять объекты, обезвреживать преступников или просто участвовать в соревнованиях. На одну из первых сессий приехали спортсмены-любители и представители силовых ведомств не только из Беларуси, но и из России.

Сергей Князев, студент белорусской школы фигурантов (Россия): В любой профессии есть повышение квалификации. Так и я сюда приехал, чтобы повысить свой уровень знаний, обучения и так далее.

Алексей Соколов, тренер белорусской школы фигурантов:

Для собаки это громадный стресс. Работать, бороться с человеком – это громадный стресс. Они не рождены прямо для этого все, чтобы противостоять человеку. Этому надо обучать. Единицы из тысяч могут самостоятельно, от природы человеку противостоять. Остальных нужно этому обучить.

Прийти на обучение в школу фигурантов могут все, кто хочет попробовать себя в необычной профессии.