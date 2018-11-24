Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на воскресенье 25 ноября

Новости Беларуси. На 25 ноября метеорологи объявили оранжевый уровень опасности в Беларуси из-за тумана на юго-западных территориях.

Как сообщает Белгидромет, видимость в тумане не будет превышать 100-500 метров.

В воскресенье в республике ожидаются гололёд и гололедица. Днём почти по всей стране пройдут снег, мокрый снег и дожди. Ночью температура будет колебаться от -6°C по северо-востоку страны до +1°C юго-западу. Днём прогнозируется -3… +4°C.

Осенью 2018 года белорусский пилот посадил самолёт в пелене тумана.