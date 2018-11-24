«Людей больше всего беспокоят вопросы бытового плана»: управляющий делами Миноблисполкома

Новости Беларуси. Жилищно-коммунальные проблемы, ремонт дорог и благоустройство. На вопросы жителей столичного региона 24 ноября ответил управляющий делами Миноблисполкома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Телефон молчал редко. За время проведения прямой линии удалось ответить на десятки обращений граждан.

Владимир Гуринович, управляющий делами Миноблисполкома:

Постоянно идут звонки. Людей больше всего беспокоят вопросы, скажем, бытового плана, плана обустройства. Это обустройство дворовых территорий, решение проблем дорожного покрытия. В связи с понижением температуры воздуха людей волнует температурный режим в домах. Даны соответствующие поручения: с выездом компетентных людей разобраться и в кратчайшие сроки оказать содействие, потому что там действительно надо помощь людям.