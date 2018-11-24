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«Людей больше всего беспокоят вопросы бытового плана»: управляющий делами Миноблисполкома

24 ноября 2018 11:58
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Новости Беларуси. Жилищно-коммунальные проблемы, ремонт дорог и благоустройство. На вопросы жителей столичного региона 24 ноября ответил управляющий делами Миноблисполкома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Телефон молчал редко. За время проведения прямой линии удалось ответить на десятки обращений граждан.

«Людей больше всего беспокоят вопросы бытового плана»: управляющий делами Миноблисполкома-1

Владимир Гуринович, управляющий делами Миноблисполкома:
Постоянно идут звонки. Людей больше всего беспокоят вопросы, скажем, бытового плана, плана обустройства. Это обустройство дворовых территорий, решение проблем дорожного покрытия. В связи с понижением температуры воздуха людей волнует температурный режим в домах. Даны соответствующие поручения: с выездом компетентных людей разобраться и в кратчайшие сроки оказать содействие, потому что там действительно надо помощь людям.

«Людей больше всего беспокоят вопросы бытового плана»: управляющий делами Миноблисполкома-4

Рассказать о своей проблеме и получить компетентный ответ можно было также позвонив в районные администрации. Напоминаем: задать вопросы можно каждую субботу с 09:00 до 12:00.

# Прием граждан # общество # Владимир Гуринович # Фотофакт

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