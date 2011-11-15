Настоятель общины Тезе (Франция): Очень впечатлило то, насколько хорошие у вас отношения между католической и православной церковью

В Минске завершился Международный форум, посвященный развитию диалога православной и католической конфессий. Он собрал около двухсот участников из 11 стран — в том числе Беларуси, России, Украины, Италии, Германии и Франции.

Эту встречу уже назвали крупнейшим духовным форумом современности. Священники, философы и политологи обсуждали, что нужно сделать для единства православных и католиков.

Брат Алоис, настоятель общины Тезе (Франция):

Я очень рад, что конференция прошла именно здесь. Очень впечатлило то, насколько хорошие у вас отношения между католической и православной церковью. Такое понимание не везде увидишь.

Игорь Баховец, профессор социологии и религии на теологическом факультете в Университете Любляны (Словения):

Я приехал на конференцию из Словении. Атмосфера прекрасная. Беларусь очень открытая и гостеприимная страна, люди разных конфессий здесь чувствуют себя спокойно. И для налаживания контактов Минск очень благоприятный город

Ионафан (Елецких), архиепископ Тульчинский и Браславский Украинской Православной церкви и Московского Патриархата:

Весьма и весьма европейский город. И приятно, что этот город собрал представителей европейских церквей христианских, и иудеев, и мусульман. И мы в таком тесном кругу плодотворно три дня потрудились.

Накануне глава государства встретился с кардиналом Куртом Кохом — председателем Папского совета по содействию христианскому единству — и главами Православной и Католической церквей Беларуси. Как отметил президент, наша страна может являться образцом добрых взаимоотношений различных религий. Обсуждение темы укрепления христианского единства этим вечером продолжается за ужином кардинала Курта Коха и Митрополита Филарета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.