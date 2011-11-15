Под Гродно перезахоронили останки 47 солдат русской императорской армии, погибших в годы Первой мировой войны

Новости Беларуси. Поисковая операция проходила с июня по октябрь на территории Гродненского района.

Согласно архивным документам зимой 1915 года в этих местах шли ожесточённые бои с кайзеровскими войсками. По подсчётам историков, тогда погибло несколько тысяч солдат. Достоверно известно, что в этом районе оборонялся 336-й Челябинский пехотный полк. Предположительно, останки воинов, перезахороненные сегодня, принадлежат этому подразделению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Павел Нестерович, военный комиссар Гродненского объединённого военного комиссариата:

Из извлеченных фрагментов у нас на данный момент есть два нательных крестика, памятная медаль «300 лет дому Романовых», иконка-ладанка и образцы ложки и одного из кинжалов. Есть фрагменты погон, на которых сохранилась надпись «108/3». К сожалению, мы пока не может дать разъяснения и отправляем запросы в архивы, как в наш Центральный архив Министерства обороны, так и в российский, чтобы нам помогли установить принадлежность этих погибших воинов.