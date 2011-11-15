Прямой эфир

Призыв в армию. Как проходит первый день молодого бойца?

15 ноября 2011 17:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Новости Беларуси. Отслужить в войсках специального назначения – почти традиция в семье Шведовых. В походной сумке – минимальный комплект всего необходимого. Тушёнка в прошлом, уже в первый же вечер военнослужащих накормят вдоволь.

Без пяти минут военнослужащий на гражданке оставляет родителей и девушку. Вопроса служить или не служить, признается, у него не было.

Юрий Шведов:
Надо. Одни плюсы в этом. Минусов никаких нет. Схожу и всё.

Вячеслав Шведов:
Я счастлив, что мой внук попал в ВДВ. Я сам там служил и просил: мальчик мой, только туда. ВДВ — будешь мужчиной.

Сама церемония длится около 20 минут. Призывники по одну сторону – родственники и друзья – по другую. Новобранцы встают в строй вместе с мастерами военного дела.

Сергей Пузаков, первый заместитель начальника организационно-мобилизационного управления генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь:
Сегодня отправляются первые 1200 призывников, они пойдут на укомплектование сил специальных операций Вооруженных Сил, роты почётного караула, механизированных соединений и войск связи.

В элитном подразделении роты почетного караула – очередной медосмотр, выдача одежды, стрижка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Павел Шпарло, командир пункта приема нового пополнения:
Сейчас мы непосредственно занимаемся их медицинским осмотром, переодеванием, так как на каждого по норме довольствия положен полный комплект зимней формы одежды. После этого — написание автобиографий, разборка их личных документов. И уже завтра начнём подготовку военнослужащих по курсу молодого бойца.

Уже с первых дней в армии имидж придется сменить. Ближайшие полтора года гардероб такой: вместо кроссовок и джинсов — берцы, бушлат, ремень и шапка.

После прохождения курса молодого бойца новобранцы примут присягу. Ну а впереди — армейские будни и ожидание встреч с родными на первых увольнительных.

Фото. Первый день призывника

Фото. Первый день призывника

Фото. Первый день призывника

Фото. Первый день призывника

Фото. Первый день призывника

Фото. Первый день призывника

Фото. Первый день призывника

Фото. Первый день призывника

Фото. Первый день призывника

Фото. Первый день призывника

# общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Под Гродно перезахоронили останки 47 солдат русской императорской армии, погибших в годы Первой мировой войны
15 ноября 2011 15:37

Под Гродно перезахоронили останки 47 солдат русской императорской армии, погибших в годы Первой мировой войны

15 ноября 2011 11:29

Впервые во Франции в закрытом режиме судят сомалийский пиратов. Одному из обвиняемых еще нет 18

Чемпионат мира по хоккею-2014. Чижовка-арена продолжает строиться даже с опережением графика
15 ноября 2011 11:24

Чемпионат мира по хоккею-2014. Чижовка-арена продолжает строиться даже с опережением графика