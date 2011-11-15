Призыв в армию. Как проходит первый день молодого бойца?

Новости Беларуси. Отслужить в войсках специального назначения – почти традиция в семье Шведовых. В походной сумке – минимальный комплект всего необходимого. Тушёнка в прошлом, уже в первый же вечер военнослужащих накормят вдоволь.

Без пяти минут военнослужащий на гражданке оставляет родителей и девушку. Вопроса служить или не служить, признается, у него не было.

Юрий Шведов:

Надо. Одни плюсы в этом. Минусов никаких нет. Схожу и всё.

Вячеслав Шведов:

Я счастлив, что мой внук попал в ВДВ. Я сам там служил и просил: мальчик мой, только туда. ВДВ — будешь мужчиной.

Сама церемония длится около 20 минут. Призывники по одну сторону – родственники и друзья – по другую. Новобранцы встают в строй вместе с мастерами военного дела.

Сергей Пузаков, первый заместитель начальника организационно-мобилизационного управления генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Сегодня отправляются первые 1200 призывников, они пойдут на укомплектование сил специальных операций Вооруженных Сил, роты почётного караула, механизированных соединений и войск связи.

В элитном подразделении роты почетного караула – очередной медосмотр, выдача одежды, стрижка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Павел Шпарло, командир пункта приема нового пополнения:

Сейчас мы непосредственно занимаемся их медицинским осмотром, переодеванием, так как на каждого по норме довольствия положен полный комплект зимней формы одежды. После этого — написание автобиографий, разборка их личных документов. И уже завтра начнём подготовку военнослужащих по курсу молодого бойца.

Уже с первых дней в армии имидж придется сменить. Ближайшие полтора года гардероб такой: вместо кроссовок и джинсов — берцы, бушлат, ремень и шапка.

После прохождения курса молодого бойца новобранцы примут присягу. Ну а впереди — армейские будни и ожидание встреч с родными на первых увольнительных.