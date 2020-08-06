«По ветру как яхта летит». Белорус смастерил своими руками веломобиль. Что это и как выглядит?

Он не выделяет выхлопных газов и, следовательно, не наносит вреда окружающей среде. С помощью электродвигателя можно развивать скорость до 20 км/час, что позволяет путешествовать на большие расстояния. К тому же для уюта есть крыша от дождя.

Новости Беларуси. Экологично, быстро и экономично. Житель Узденского района изобрел и изготовил необычный вид транспорта – веломобиль, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Когда Андрей Петровский едет на своем трехколесном транспортном средстве по дороге, кажется, все смотрят. И неудивительно, ведь такая машина существует только в единственном экземпляре. Инженер-энтузиаст собрал ее своими руками.

Андрей Петровский: Честно говоря, боюсь аварию спровоцировать на дороге, потому что люди притормаживают и пытаются снимать.

Когда они перебрались из столицы в село, нужно было отвезти сына в школу. Дорога 4 километра. Не всегда удобно ездить на авто каждый раз. А на велосипеде в дождливую погоду тоже не очень приятно.

И вот профессиональному инженеру-механику в прошлом пришла идея создать «школьный велобас». Теперь сын, к зависти остальных учеников, эффектно приезжает на занятия на столь необычном автомобиле.

Владимир Петровский:

Когда я услышал, что папа хочет создать такое изобретение, я подумал, что из этого мало что выйдет. Но когда я увидел результат, он мне очень понравился.

Когда я в первый раз приехал в школу, все сказали: «Вау, классно! Что это такое?» Расспрашивали.