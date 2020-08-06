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«По ветру как яхта летит». Белорус смастерил своими руками веломобиль. Что это и как выглядит?

06 августа 2020 14:48
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Новости Беларуси. Экологично, быстро и экономично. Житель Узденского района изобрел и изготовил необычный вид транспорта – веломобиль, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Он не выделяет выхлопных газов и, следовательно, не наносит вреда окружающей среде. С помощью электродвигателя можно развивать скорость до 20 км/час, что позволяет путешествовать на большие расстояния. К тому же для уюта есть крыша от дождя.

Корреспондент Ольга Власовец тоже проехалась на самодельном транспорте.

«По ветру как яхта летит». Белорус смастерил своими руками веломобиль. Что это и как выглядит? -1

Когда Андрей Петровский едет на своем трехколесном транспортном средстве по дороге, кажется, все смотрят. И неудивительно, ведь такая машина существует только в единственном экземпляре. Инженер-энтузиаст собрал ее своими руками.

«По ветру как яхта летит». Белорус смастерил своими руками веломобиль. Что это и как выглядит? -4

Андрей Петровский:
Честно говоря, боюсь аварию спровоцировать на дороге, потому что люди притормаживают и пытаются снимать.

«По ветру как яхта летит». Белорус смастерил своими руками веломобиль. Что это и как выглядит? -7

Когда они перебрались из столицы в село, нужно было отвезти сына в школу. Дорога 4 километра. Не всегда удобно ездить на  авто каждый раз. А на велосипеде в дождливую погоду тоже не очень приятно.

«По ветру как яхта летит». Белорус смастерил своими руками веломобиль. Что это и как выглядит? -10

И вот профессиональному инженеру-механику в прошлом пришла идея создать «школьный велобас». Теперь сын, к зависти остальных учеников, эффектно приезжает на занятия на столь необычном автомобиле.

«По ветру как яхта летит». Белорус смастерил своими руками веломобиль. Что это и как выглядит? -13

Владимир Петровский:
Когда я услышал, что папа хочет создать такое изобретение, я подумал, что из этого мало что выйдет. Но когда я увидел результат, он мне очень понравился.

Когда я в первый раз приехал в школу, все сказали: «Вау, классно! Что это такое?» Расспрашивали.

«По ветру как яхта летит». Белорус смастерил своими руками веломобиль. Что это и как выглядит? -16

Подробнее – в видеоматериале

# Необычный транспорт # общество # Андрей Петровский # Ольга Власовец # Фотофакт

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