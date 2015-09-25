Надо ли повышать финансовую грамотность детей и с малых лет учить их зарабатывать деньги?

Давайте честно ответим на вопрос «кто хочет стать миллионером?». Миллионерами хотят стать все. Но вот беда в том, что в школе этому не учат, а богатые родители есть далеко не у каждого. В каком возрасте нужно давать ребенку карманные деньги? Кто будет повышать финансовую грамотность наших детей и нужно ли с малых лет учить их зарабатывать деньги? Тема сегодняшней программы — «Как воспитать миллионера?».

Считаете ли вы себя финансово грамотным человеком?

Богдан Швайбович, телепродюсер:

Финансово грамотным, наверное, не совсем, поэтому я и пришел на эту программу. В детстве мне не заложили тех знаний о финансовой грамотности, что привело к тому, что я не добился тех результатов и успехов, которых бы мог добиться, зная то, что я знаю сейчас.

Как Ваш опыт отразился на воспитании Ваших детей?

Богдан Швайбович, телепродюсер:

На данный момент я стараюсь, но, не имея каких-то там технологий, я делаю это по-своему. Как мне кажется, порой, может быть, не всегда правильно. Но я 100% знаю, что я буду своим детям (у меня старшему сыну 10 лет) прививать финансовую грамотность, чтобы они знали, как зарабатываются деньги, как сохраняются деньги. Как ими нужно распоряжаться. Вот это все будем пытаться прививать.

Очень успешный тележурналист, мама троих детей — Наталья Надольская. Давайте поприветствуем аплодисментами. Наталья, мы знаем, что не в восторге от того, что детей с младых ногтей учат быть финансово грамотными. Вам это не нравится.

Наталья Надольская, журналист:

Само слово грамотность мне нравится, я хочу, чтобы дети были грамотными. Но когда я слушаю деньги, деньги, деньги… И дети с малых лет вокруг этого, от этого становится грустно. Я за грамотность. Любую грамотность. Но что касается финансовой грамотности... Коротенькая история. Пару дней назад у нашего сына (ему 4 года) спрашиваем: Илья, кем ты будешь? Ты, наверное, летчиком будешь, тебе небо нравится, у летчиков синяя форма. Он задумался и говорит: Нет, я не буду летчиком, я буду покупателем. Ему очень нравится все покупать. И вроде бы смешно, но на самом деле грустно.

У нас в студии директор страховой компании, бизнесмен Борис Медник. Борис, здравствуйте. Помните ли Вы свои первые заработанные деньги?

Борис Медник, бизнесмен:

Да, помню. В системе СССР, когда мы еще в школе учились, существовала система трудовых лагерей. Первые деньги я заработал именно там. В 14 лет. Целых 5 рублей. Здорово было.

Помните, на что потратили?

Борис Медник, бизнесмен:

Родителям отдал.

Как Вы сейчас оцениваете финансовую грамотность детей?

Борис Медник, бизнесмен:

Финансовая грамотность — непросто умение экономить или не покупать лишнее. Это умение жить по средствам и воспринимать своих родителей, которые тоже живут по средствам.

Во-первых, материальные благи и деньги — не самое главное. Вот честно. Во-вторых, если мой сын обоснует, для чего ему нужны деньги, я дам.

Елена Червякова, психолог:

Что касается школы, где нет специального предмета, который называется «финансы», нет понятия «экономическое воспитание», зато в школе есть школьный буфет. Поверьте мне, это достойно того.

Лучший урок распределения денег.

Елена Червякова, психолог:

Совершенно верно. Что происходит с родителями, которые дают наличные деньги — в лучшем варианте они объясняют, как нужно распорядиться, либо они промолчали. Что делает ребенок, например, начальных классов — он приходит и на все наличные деньги в первый же день покупает сладости. Дальнейшие его действия: он приходит домой к родителям и просит опять. Мудрые родители объясняют, не давая денег, что нужно делать дальше, чтобы такой ситуации больше не произошло. В худшем варианте родители опять дают деньги.

Борис Медник, бизнесмен:

Не надо требовать от детей финансовой грамотности, пока они еще маленькие. Это глупо. Они не знают стоимости денег, не понимают их ценность. Их надо учить общепринятым каким-то моралям.

Ольга Купчинова, помощник председателя по экономическим вопросам Ассоциации белорусских банков:

Очень важный момент в семье — понимание понятия «бюджет». Отталкиваясь от этого, можно и при небольших доходах иметь достаточные и сбережения, и возможность закрывать различные позиции. Я думаю, очень многие теоретически знают, как правильно сформировать бюджет, но в реальной жизни все-таки это держится в уме. Но есть позиции, которые, безусловно, фиксируются — это какие-то сезонные расходы, связанные с тем, что ребенка надо собрать в школу, что летом желательно поехать отдохнуть к морю. И какие-то такие крупные направления, они все-таки фиксируются. И на эти расходы деньги откладываются.

Любая финансовая грамотность должна начинаться с семьи. Я считаю, что даже с самого малого возраста можно потихонечку начинать приучать, объясняя, что есть понимание «хочу», а есть понимание «нужно».

Борис Медник, бизнесмен:

Половина выданных кредитов является импульсной покупкой.

Наталья Надольская, журналист:

Я считаю, что под маской прогрессивности идет просто захват аудитории, особенно детской неокрепшей психики. Все это под видом грамотности. Здесь надо быть очень осторожными — у детей нет своих денег. Если банки не могут напрямую воздействовать на умы родителей, а каким-то образом через детей стараются это делать. Поэтому давайте оставим детей в покое.

Пока ребенок живет с родителями, которые решают за него, сколько он получит денег. Конечно, какой-то минимальный набор знаний у него должен быть.

В каждом возрасте своё. Оставьте детям детство.