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Мингорисполком готов предоставить площадки для реализации новых социальных проектов и профинансировать их

25 сентября 2015 18:49
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Новости Беларуси. Столица ждет от молодежи идей! Мингорисполком готов предоставить площадки для реализации новых социальных проектов и профинансировать их. Об этом сегодня, 25 сентября, рассказали на неформальной встрече заместителя председателя Мингорисполкома Игоря Карпенко со студентами. Одной из таких площадок может стать пешеходная зона отдыха в Верхнем городе. Здесь уже планируют организовать пленэры художников. А насладиться времяпровождением на этой площадке минчане и гости столицы смогут в каждые выходные вплоть до зимы.  

А в Белорусском государственном медицинском университете 25 сентября обсуждали вопросы распределения, трудоустройства и повышения престижа профессии. Будущие врачи на протяжении нескольких часов говорили с помощником Президента Республики Беларусь, главным инспектором по Минску Александром Якобсоном об учебных буднях и участии молодежи в жизни города. В частности, представительные гости в строгих костюмах поддержали инициативу ребят по созданию собственного спортивного городка при университете, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# общество # Александр Якобсон # Местная власть # Игорь Карпенко

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