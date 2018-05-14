«Насте было 9 лет, Карине – 8, и они не читали, плохо говорили. Я первое время плакала»: репортаж СТВ из детдома семейного типа в Жодино

Новости Беларуси. В домах семейного типа воспитываются от 5 до 10 детей. В каждом районе Минской области есть такие семьи. На этот раз корреспонденты программы «Центральный регион» отправились в гости к семье Радкевичей в Жодино.

В последние годы в Беларуси все чаще появляются детские дома семейного типа. Одна из главных целей национальной политики – отказаться от детских домов-интернатов в классическом понимании и дать возможность детям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации, воспитываться в семьях.

7 лет назад Юлия и Роман даже не думали становиться родителями в детском доме семейного типа. Сегодня в семье шестеро детей: 5 приемных и одна девочка родная.

Роман Радкевич, приемный родитель детского дома семейного типа, г. Жодино: Когда в опеке нам предложили этот дом, я был против. Даже мыслей таких не было.



Юлия Радкевич, приемный родитель детского дома семейного типа, г. Жодино:

Когда он поехал в опеку, чтобы сказать «нет – мы не согласны», приехал домой и сказал, что «я подумаю».

В начале нам говорили: дом от коврика, мебели до вилочки – все там будет. Мы говорили – нет, зачем, у нас квартира!

Зачем нам дом – мы и сами построим себе дом! Дело не в материальном, этим нас не заманили. Я удивляюсь: кажется, если плохая семья, то и дети должны быть такими. А они очень открытые, мы подружились, они доверяют мне. Здесь мы учимся любить друг друга.

Я проанализировала и сделала вывод, что они очень любят готовить вместе. Они увидели эту красоту в помощи друг другу. А в начале было как сложно! Никто из них не был приучен к элементарному порядку в доме.

Я старалась показать им, что это очень здорово – вместе что-то делать.

Роман Радкевич:

Есть такая у нас традиция: вечером вместе кушаем и за столом обсуждаем, что за этот день плохого и хорошего. Каждый делится прожитым днем. Так можно научить друг друга – чего стоит остерегаться, если произошла неприятность, например.

Юлия Радкевич:

У каждой из них свой характер. И я заметила, что и мой характер по-другому раскрывается.

С каждым ребенком я увидела, что и я меняюсь. Первое – это любовь, и показать, что я такая же. Я тоже пережила все это, я тоже была в приюте, и также плакала и страдала. И тем ребятам, которые приходят к нам, я стараюсь показать, что я такая же.

Считается, что это работа. Но мы не относимся к этому, как к работе. Для нас – это жизнь, семья, дети.

Роман Радкевич:

Как и в любой семье, есть проблемы непослушания, разные конфликты, но все это решаемо.

Юлия Радкевич:

Этого бояться не надо. Каждому ребенку нужна любовь – то, чего им не хватает. Ведь, даже в благополучной семье, когда родители много работают и много времени уделяют себе, то их дети при живых родителях – сироты.

Мне кажется, тот, кто хочет взять в семью ребенка, полюбить его – он сможет.

Поэтому не надо бояться! У меня тоже был такой страх: смогу ли я полюбить, как свою Машу. Ведь, дети все это очень чувствуют.

Одно дело, когда ребенок приходит к тебе в гости – он такой хороший и милый, а другое дело, когда он начинает расти. Кристина попала именно в подростковый период –

и ты увидел просто весь взрыв ее характера! И только дома, когда ребенок попадает в семью, он открывается. И я увидела в себе, что хотела другого себе – котика. Вот она такая хорошая и милая – а я почему-то думала, что так и будет всю жизнь. А потом сталкиваешься с трудностями и ты видишь, что она вообще не та, какой была… И уже вопрос: готов ли ты принять это? И я увидела, что это для меня самое главное – принять ребенка таким, какой он есть.

Что бы он там не выкидывал и как не проверял тебя. А особенно детдомовские дети – они всё, что у них есть, выплеснут это, чтобы проверить, как ты себя поведешь.

Хорошо, когда дружба есть, но они все равно должны видеть, что мы – те родители, которые направляют их по жизни. Как лук и стрелы, и мы направляем стрелу в правильную цель.

Больше всего меня расстраивает то, что дети, с которыми я была в приюте – мы вместе также плакали, вместе хотели убежать с этого приюта. Я училась, ходила в воскресную школу, читала библию и шла по этому пути. И они выросли – и их дети в приюте. Понимаете?

Для меня это больно. Кто-то в тюрьме, у кого-то дети в том же самом приюте, где они были сами.

Это тоже выбор. Но как сделать выбор, о котором потом не будешь сожалеть? И мы девочкам показываем, что есть две стороны: либо вы пойдете по стопам родителей, либо вы выберете жизнь.

Поэтому семьям, которые тоже хотят иметь приемных детей, не надо бояться или сомневаться.