«Насте было 9 лет, Карине – 8, и они не читали, плохо говорили. Я первое время плакала»: репортаж СТВ из детдома семейного типа в Жодино

Новости Беларуси. В домах семейного типа воспитываются от 5 до 10 детей. В каждом районе Минской области есть такие семьи. На этот раз корреспонденты программы «Центральный регион» отправились в гости к семье Радкевичей в Жодино.
Новости Беларуси. В домах семейного типа воспитываются от 5 до 10 детей. В каждом районе Минской области есть такие семьи. На этот раз корреспонденты программы «Центральный регион» отправились в гости к семье Радкевичей в Жодино.
В последние годы в Беларуси все чаще появляются детские дома семейного типа. Одна из главных целей национальной политики – отказаться от детских домов-интернатов в классическом понимании и дать возможность детям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации, воспитываться в семьях.
7 лет назад Юлия и Роман даже не думали становиться родителями в детском доме семейного типа. Сегодня в семье шестеро детей: 5 приемных и одна девочка родная.
Роман Радкевич, приемный родитель детского дома семейного типа, г. Жодино:
Когда в опеке нам предложили этот дом, я был против. Даже мыслей таких не было.
Юлия Радкевич, приемный родитель детского дома семейного типа, г. Жодино:
Когда он поехал в опеку, чтобы сказать «нет – мы не согласны», приехал домой и сказал, что «я подумаю».
В начале нам говорили: дом от коврика, мебели до вилочки – все там будет. Мы говорили – нет, зачем, у нас квартира!
Зачем нам дом – мы и сами построим себе дом! Дело не в материальном, этим нас не заманили.
Я удивляюсь: кажется, если плохая семья, то и дети должны быть такими. А они очень открытые, мы подружились, они доверяют мне. Здесь мы учимся любить друг друга.
Я проанализировала и сделала вывод, что они очень любят готовить вместе. Они увидели эту красоту в помощи друг другу.
А в начале было как сложно! Никто из них не был приучен к элементарному порядку в доме.
Я старалась показать им, что это очень здорово – вместе что-то делать.
Роман Радкевич:
Есть такая у нас традиция: вечером вместе кушаем и за столом обсуждаем, что за этот день плохого и хорошего. Каждый делится прожитым днем. Так можно научить друг друга – чего стоит остерегаться, если произошла неприятность, например.
Юлия Радкевич:
У каждой из них свой характер. И я заметила, что и мой характер по-другому раскрывается.
С каждым ребенком я увидела, что и я меняюсь.
Первое – это любовь, и показать, что я такая же. Я тоже пережила все это, я тоже была в приюте, и также плакала и страдала. И тем ребятам, которые приходят к нам, я стараюсь показать, что я такая же.
Считается, что это работа. Но мы не относимся к этому, как к работе. Для нас – это жизнь, семья, дети.
Роман Радкевич:
Как и в любой семье, есть проблемы непослушания, разные конфликты, но все это решаемо.
Юлия Радкевич:
Этого бояться не надо. Каждому ребенку нужна любовь – то, чего им не хватает. Ведь, даже в благополучной семье, когда родители много работают и много времени уделяют себе, то их дети при живых родителях – сироты.
Мне кажется, тот, кто хочет взять в семью ребенка, полюбить его – он сможет.
Поэтому не надо бояться! У меня тоже был такой страх: смогу ли я полюбить, как свою Машу. Ведь, дети все это очень чувствуют.
Одно дело, когда ребенок приходит к тебе в гости – он такой хороший и милый, а другое дело, когда он начинает расти. Кристина попала именно в подростковый период –
и ты увидел просто весь взрыв ее характера!
И только дома, когда ребенок попадает в семью, он открывается. И я увидела в себе, что хотела другого себе – котика. Вот она такая хорошая и милая – а я почему-то думала, что так и будет всю жизнь. А потом сталкиваешься с трудностями и ты видишь, что она вообще не та, какой была…
И уже вопрос: готов ли ты принять это? И я увидела, что это для меня самое главное – принять ребенка таким, какой он есть.
Что бы он там не выкидывал и как не проверял тебя. А особенно детдомовские дети – они всё, что у них есть, выплеснут это, чтобы проверить, как ты себя поведешь.
Хорошо, когда дружба есть, но они все равно должны видеть, что мы – те родители, которые направляют их по жизни. Как лук и стрелы, и мы направляем стрелу в правильную цель.
Больше всего меня расстраивает то, что дети, с которыми я была в приюте – мы вместе также плакали, вместе хотели убежать с этого приюта. Я училась, ходила в воскресную школу, читала библию и шла по этому пути. И они выросли – и их дети в приюте. Понимаете?
Для меня это больно. Кто-то в тюрьме, у кого-то дети в том же самом приюте, где они были сами.
Это тоже выбор. Но как сделать выбор, о котором потом не будешь сожалеть? И мы девочкам показываем, что есть две стороны: либо вы пойдете по стопам родителей, либо вы выберете жизнь.
Поэтому семьям, которые тоже хотят иметь приемных детей, не надо бояться или сомневаться.
Потому что то, что сделаете вы, возможно, те родители или люди в приюте не смогли. Эта система им очень сложна. Спросите у девочек – никто из них не хочет вернуться.
Роман Радкевич:
Уже и жизнь по-другому не можешь представить. С детьми ты и сам оживаешь. Без них было бы скучно.