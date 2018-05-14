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«Насте было 9 лет, Карине – 8, и они не читали, плохо говорили. Я первое время плакала»: репортаж СТВ из детдома семейного типа в Жодино

14 мая 2018 13:44
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Новости Беларуси. В домах семейного типа воспитываются от 5 до 10 детей. В каждом районе Минской области есть такие семьи. На этот раз корреспонденты программы «Центральный регион» отправились в гости к семье Радкевичей в Жодино.

«Насте было 9 лет, Карине – 8, и они не читали, плохо говорили. Я первое время плакала»: репортаж СТВ из детдома семейного типа в Жодино-1

В последние годы в Беларуси все чаще появляются детские дома семейного типа. Одна из главных целей национальной политики – отказаться от детских домов-интернатов в классическом понимании и дать возможность детям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации, воспитываться в семьях.
7 лет назад Юлия и Роман даже не думали становиться родителями в детском доме семейного типа. Сегодня в семье шестеро детей: 5 приемных и одна девочка родная.

Роман Радкевич, приемный родитель детского дома семейного типа, г. Жодино:

Когда в опеке нам предложили этот дом, я был против. Даже мыслей таких не было.

«Насте было 9 лет, Карине – 8, и они не читали, плохо говорили. Я первое время плакала»: репортаж СТВ из детдома семейного типа в Жодино-4


Юлия Радкевич, приемный родитель детского дома семейного типа, г. Жодино:
Когда он поехал в опеку, чтобы сказать «нет – мы не согласны», приехал домой и сказал, что «я подумаю».
В начале нам говорили: дом от коврика, мебели до вилочки – все там будет. Мы говорили – нет, зачем, у нас квартира!

Зачем нам дом – мы и сами построим себе дом! Дело не в материальном, этим нас не заманили.

Я удивляюсь: кажется, если плохая семья, то и дети должны быть такими. А они очень открытые, мы подружились, они доверяют мне. Здесь мы учимся любить друг друга.
Я проанализировала и сделала вывод, что они очень любят готовить вместе. Они увидели эту красоту в помощи друг другу.

А в начале было как сложно! Никто из них не был приучен к элементарному порядку в доме.

«Насте было 9 лет, Карине – 8, и они не читали, плохо говорили. Я первое время плакала»: репортаж СТВ из детдома семейного типа в Жодино-7

Я старалась показать им, что это очень здорово – вместе что-то делать.
Роман Радкевич:
Есть такая у нас традиция: вечером вместе кушаем и за столом обсуждаем, что за этот день плохого и хорошего. Каждый делится прожитым днем. Так можно научить друг друга – чего стоит остерегаться, если произошла неприятность, например.
Юлия Радкевич:
У каждой из них свой характер. И я заметила, что и мой характер по-другому раскрывается.

С каждым ребенком я увидела, что и я меняюсь.

Первое – это любовь, и показать, что я такая же. Я тоже пережила все это, я тоже была в приюте, и также плакала и страдала. И тем ребятам, которые приходят к нам, я стараюсь показать, что я такая же.

«Насте было 9 лет, Карине – 8, и они не читали, плохо говорили. Я первое время плакала»: репортаж СТВ из детдома семейного типа в Жодино-10

Считается, что это работа. Но мы не относимся к этому, как к работе. Для нас – это жизнь, семья, дети.
Роман Радкевич:
Как и в любой семье, есть проблемы непослушания, разные конфликты, но все это решаемо.
Юлия Радкевич:
Этого бояться не надо. Каждому ребенку нужна любовь – то, чего им не хватает. Ведь, даже в благополучной семье, когда родители много работают и много времени уделяют себе, то их дети при живых родителях – сироты.

Мне кажется, тот, кто хочет взять в семью ребенка, полюбить его – он сможет.

«Насте было 9 лет, Карине – 8, и они не читали, плохо говорили. Я первое время плакала»: репортаж СТВ из детдома семейного типа в Жодино-13

Поэтому не надо бояться! У меня тоже был такой страх: смогу ли я полюбить, как свою Машу. Ведь, дети все это очень чувствуют.
Одно дело, когда ребенок приходит к тебе в гости – он такой хороший и милый, а другое дело, когда он начинает расти. Кристина попала именно в подростковый период –

и ты увидел просто весь взрыв ее характера!

И только дома, когда ребенок попадает в семью, он открывается. И я увидела в себе, что хотела другого себе – котика. Вот она такая хорошая и милая – а я почему-то думала, что так и будет всю жизнь. А потом сталкиваешься с трудностями и ты видишь, что она вообще не та, какой была…

И уже вопрос: готов ли ты принять это? И я увидела, что это для меня самое главное – принять ребенка таким, какой он есть.

«Насте было 9 лет, Карине – 8, и они не читали, плохо говорили. Я первое время плакала»: репортаж СТВ из детдома семейного типа в Жодино-16

Что бы он там не выкидывал и как не проверял тебя. А особенно детдомовские дети – они всё, что у них есть, выплеснут это, чтобы проверить, как ты себя поведешь.
Хорошо, когда дружба есть, но они все равно должны видеть, что мы – те родители, которые направляют их по жизни. Как лук и стрелы, и мы направляем стрелу в правильную цель.
Больше всего меня расстраивает то, что дети, с которыми я была в приюте – мы вместе также плакали, вместе хотели убежать с этого приюта. Я училась, ходила в воскресную школу, читала библию и шла по этому пути. И они выросли – и их дети в приюте. Понимаете?

Для меня это больно. Кто-то в тюрьме, у кого-то дети в том же самом приюте, где они были сами.

«Насте было 9 лет, Карине – 8, и они не читали, плохо говорили. Я первое время плакала»: репортаж СТВ из детдома семейного типа в Жодино-19

Это тоже выбор. Но как сделать выбор, о котором потом не будешь сожалеть? И мы девочкам показываем, что есть две стороны: либо вы пойдете по стопам родителей, либо вы выберете жизнь.

Поэтому семьям, которые тоже хотят иметь приемных детей, не надо бояться или сомневаться.

«Насте было 9 лет, Карине – 8, и они не читали, плохо говорили. Я первое время плакала»: репортаж СТВ из детдома семейного типа в Жодино-22

Потому что то, что сделаете вы, возможно, те родители или люди в приюте не смогли. Эта система им очень сложна. Спросите у девочек – никто из них не хочет вернуться.
Роман Радкевич:
Уже и жизнь по-другому не можешь представить. С детьми ты и сам оживаешь. Без них было бы скучно.

# Многодетные семьи в Беларуси # общество # Роман и Юлия Радкевич

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