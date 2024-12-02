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Наставляет на путь истинный. Этот тренер по боксу помогает трудным подросткам справиться со сложными ситуациями

02 декабря 2024 08:41
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Помочь найти правильные ориентиры в жизни тем, по ком тюрьма плачет. Именно эту цель преследует тренер по боксу Анатолий Лис, его проект поможет трудным подросткам справиться со сложными жизненными ситуациями и стать на путь истинный.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Анатолий Лис, тренер по боксу и Семен Пехтерев, занимается боксом.

Юрий Царев, ведущий:
Вы занимаетесь трудными подростками. Как вам эта работа?

Наставляет на путь истинный. Этот тренер по боксу помогает трудным подросткам справиться со сложными ситуациями-2

Анатолий Лис, тренер по боксу:
В любом учебном учреждении собраны разные группы людей, у каждого свои цели и задачи. Директор со своими задачами и целями, учителя – со своими, учащиеся – со своими. В таком взаимодействии конфликтных ситуаций не избежать вообще. Как избежать конфликтных ситуаций? А избегать не надо. Конфликтная ситуация иногда и полезна, у каждого свое мнение, свои желания. Надо понять эти мнения, желания, понять человека.

Дети, которые попадают в конфликт с законом, иногда не поняты учителями, недосмотрены родителями. Не зная, как поступить в ситуации, они принимают решение сами, иногда неосознанно. В этой ситуации важно, чтобы на их пути оказался грамотный психолог или учитель, тренер.

Подробности в видео.

# Воспитание детей # Юрий Царёв # Александр Меженный # Юлия Самусенко

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