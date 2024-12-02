Наставляет на путь истинный. Этот тренер по боксу помогает трудным подросткам справиться со сложными ситуациями

Помочь найти правильные ориентиры в жизни тем, по ком тюрьма плачет. Именно эту цель преследует тренер по боксу Анатолий Лис, его проект поможет трудным подросткам справиться со сложными жизненными ситуациями и стать на путь истинный.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Анатолий Лис, тренер по боксу и Семен Пехтерев, занимается боксом.

Юрий Царев, ведущий:

Вы занимаетесь трудными подростками. Как вам эта работа?