Белорусские нефтяники обновили исторический рекорд бурения горных пород

Белорусские нефтяники устанавливают новые рекорды. Лучший результат бурения горных пород за всю историю показал Светлогорский коллектив. За ноябрь специалисты прошли 31 километр 250 метров пород, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Белорусские нефтяники устанавливают новые рекорды. Лучший результат бурения горных пород за всю историю показал Светлогорский коллектив. За ноябрь специалисты прошли 31 километр 250 метров пород, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Предыдущий рекорд был установлен в августе 2024 года. Тогда нефтяники пробурили 26 километров 793 метров. Выдающихся результатов удалось добиться благодаря сплоченности коллектива и командной работе. К слову, это не единственное достижение белорусских нефтяников. В передовики выбился и коллектив управления по повышению нефтеотдачи пластов и ремонту скважин. Они установили рекорд месячной проходки, пробурив за ноябрь 5 километров 302 метра горных пород.