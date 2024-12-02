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Белорусские нефтяники обновили исторический рекорд бурения горных пород

02 декабря 2024 07:59
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Белорусские нефтяники устанавливают новые рекорды. Лучший результат бурения горных пород за всю историю показал Светлогорский коллектив. За ноябрь специалисты прошли 31 километр 250 метров пород, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские нефтяники обновили исторический рекорд бурения горных пород-2

Предыдущий рекорд был установлен в августе 2024 года. Тогда нефтяники пробурили 26 километров 793 метров. Выдающихся результатов удалось добиться благодаря сплоченности коллектива и командной работе. К слову, это не единственное достижение белорусских нефтяников. В передовики выбился и коллектив управления по повышению нефтеотдачи пластов и ремонту скважин. Они установили рекорд месячной проходки, пробурив за ноябрь 5 километров 302 метра горных пород.

# Нефть в Беларуси

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