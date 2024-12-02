Александр Лукашенко поздравил Лаос с Днём провозглашения республики

Александр Лукашенко поздравил президента Лаоса и народ этой страны с Днем провозглашения республики. Беларусь и Лаос имеют долгую историю взаимодействия, основанного на уважении, доверии, готовности помочь друг другу. История дипотношений насчитывает уже 30 лет. В поздравительном послании глава государства подтвердил приглашение лидеру Лаоса посетить гостеприимную Беларусь – для подробного обсуждения всех дел, которые представляют взаимный интерес для двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.