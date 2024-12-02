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Александр Лукашенко поздравил Лаос с Днём провозглашения республики

02 декабря 2024 07:55
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Александр Лукашенко поздравил президента Лаоса и народ этой страны с Днем провозглашения республики. Беларусь и Лаос имеют долгую историю взаимодействия, основанного на уважении, доверии, готовности помочь друг другу. История дипотношений насчитывает уже 30 лет. В поздравительном послании глава государства подтвердил приглашение лидеру Лаоса посетить гостеприимную Беларусь – для подробного обсуждения всех дел, которые представляют взаимный интерес для двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко поздравил Лаос с Днём провозглашения республики-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Наша дружба, безусловно, проверена временем. Мы уверенно строим двусторонний партнерский диалог. У обоих государств одинаковые подходы по принципиальным вопросам глобальной и региональной повесток дня, в том числе мирного решения любых конфликтов на основе международного права. Приятно отметить, что Минск и Вьентьян заинтересованы в дальнейшем развитии взаимовыгодного сотрудничества и практической реализации значительного экономического потенциала белорусско-лаосских связей.

# Александр Лукашенко # Беларусь-Лаос

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