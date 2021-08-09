Насколько тщательно в Беларуси проверяют зерно? Побывали на Негорельском комбинате хлебопродуктов

Новости Беларуси. Первый урожай уже начали принимать и на Негорельском комбинате хлебопродуктов. В закрома тут уже положили 15 тысяч тонн зерновых и 5 тысяч тонн рапса, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. К слову, всего в Минской области насчитывается около 10 комбинатов хлебопродуктов. Все они проводят не только прием, но и проверку зерна на качество. Горячая пора приема только начинается. Подробности в материале Анастасии Кончиц.

Сюда, на Негорельский комбинат хлебопродуктов поступает урожай сразу с нескольких близлежащих районов. Юлия Вячеславовна Репина работает почти 20 лет. За такой долгий стаж научилась определять культуру по одному взгляду и оперативно даст оценку качеству.

Анастасия Кончиц, корреспондент:

Именно сюда зерно попадает сразу после поля и сушки. На приеме машины взвешивают, далее лаборант прямо из кузова специальными установками берет пробу. Проверяют каждую партию, чтобы зерно соответствовало всем нормам.

В смену через лабораторию может пройти до сотни машин. С каждого кузова, в зависимости от его объема, берут от четырех до 12 проб. Зерно сначала проверяют с помощью экспресс-тестов, а после исследуют досконально. Каждая культура имеет определенные характеристики.

Лариса Горшкова, начальник производственно-технологической лаборатории Негорельского комбината хлебопродуктов:

В первую очередь идет влажность и засоренность зерна, а потом определение качества – это сорная, зерновая, клейковина, если по необходимости пшеницы, натура и число падения (очень важный показатель для зерновых). Дальше идет показатель безопасности: микротоксины, токсичные элементы, и у нас еще есть пост радиационного контроля.

Планы у предприятия большие. 60 тысяч тонн зерновых культур и 10 тысяч тонн рапса. Принимают урожай круглосуточно. Только на элеватор уже загрузили более 15 тысяч тонн. К слову, большинство процессов автоматизировано.

Оксана Янушкевич, начальник элеватора Негорельского комбината хлебопродуктов:

Все маршруты запускаются автоматически. У нас огромное количество маршрутов, так как есть транспортирующее оборудование, благодаря которому мы можем делать разные направления. Может работать сразу шесть технологических линий. Можем одновременно принимать, отгружать и в производство, и взвешивать, и производить отгрузку.

Объемы обеспечивают стабильность производства. Каждое зернышко на комбинате идет в дело. Здесь выпускают комбикорм и премиксы. Спрос постоянно увеличивается, поэтому наращивают и мощности. Только за 2020 год на предприятии изготовили 120 тысяч тонн комбикорма и 11 тысяч тонн премиксов. Обороты снижать не планируют, поэтому развитие материально-технической базы здесь – процесс непрерывный.

Дмитрий Колос, директор Негорельского комбината хлебопродуктов:

В этом году приобретена новая линия по производству премиксов, и до конца года она будет смонтирована. Ведется монтаж зерносушильного комплекса производительностью 100 тонн в час. Сейчас идет достройка корпуса мучнистого сырья.