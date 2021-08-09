Контактная выставка и пенная дискотека. Как Минский зоопарк развлекал посетителей в свой день рождения

Новости Беларуси. Шоу мыльных пузырей, морская пенная дискотека и праздничный торт. Минский зоопарк отметил свой 37-й день рождения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Сотрудники подготовили яркую программу для детей и взрослых.

Гостей развлекали сказочные персонажи. Работали интерактивные площадки и тематические фотозоны. К празднику специалисты украсили вольеры. А для животных приготовили необычные угощения. С некоторыми была возможность пообщаться поближе. Работала контактная выставка зверей.

Александр Сафронов, директор Минского зоопарка:

Это замечательный день. День рождения для нас всегда особенный праздник, это наш любимый праздник. Мы всегда стараемся очень насыщенную, интересную программу для посетителей предоставить. Конечно, в такой день своих питомцев мы всегда стараемся поощрить.

Ольга Колмакова, методист Минского зоопарка:

Зоопарк – это большое, сложное хозяйство. У нас содержится около 400 видов различных животных. Можно приобрести корм для животных, покормить всех копытных. Постоять у клеток, увидеть показательное кормление, потому что сегодня особенный день, обычно это скрыто от наших посетителей. Есть хорошая возможность понаблюдать, как зверюшки кушают.