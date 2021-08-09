Прямой эфир

Контактная выставка и пенная дискотека. Как Минский зоопарк развлекал посетителей в свой день рождения

09 августа 2021 14:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Шоу мыльных пузырей, морская пенная дискотека и праздничный торт. Минский зоопарк отметил свой 37-й день рождения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Сотрудники подготовили яркую программу для детей и взрослых.

Контактная выставка и пенная дискотека. Как Минский зоопарк развлекал посетителей в свой день рождения-1

Гостей развлекали сказочные персонажи. Работали интерактивные площадки и тематические фотозоны. К празднику специалисты украсили вольеры. А для животных приготовили необычные угощения. С некоторыми была возможность пообщаться поближе. Работала контактная выставка зверей.

Контактная выставка и пенная дискотека. Как Минский зоопарк развлекал посетителей в свой день рождения-4

Александр Сафронов, директор Минского зоопарка:
Это замечательный день. День рождения для нас всегда особенный праздник, это наш любимый праздник. Мы всегда стараемся очень насыщенную, интересную программу для посетителей предоставить. Конечно, в такой день своих питомцев мы всегда стараемся поощрить.

Контактная выставка и пенная дискотека. Как Минский зоопарк развлекал посетителей в свой день рождения-7

Ольга Колмакова, методист Минского зоопарка:
Зоопарк – это большое, сложное хозяйство. У нас содержится около 400 видов различных животных. Можно приобрести корм для животных, покормить всех копытных. Постоять у клеток, увидеть показательное кормление, потому что сегодня особенный день, обычно это скрыто от наших посетителей. Есть хорошая возможность понаблюдать, как зверюшки кушают.

Контактная выставка и пенная дискотека. Как Минский зоопарк развлекал посетителей в свой день рождения-10

Небольшой живой уголок зоосада МАЗа в прошлом, сегодня – богатая коллекция экзотических особей и редких представителей белорусской фауны. Всего около 2,5 тысячи обитателей.

# Зоопарк # общество # Александр Сафронов # Ольга Колмакова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко поручил к концу года выработать систему предоставления гражданства переселенцам из Украины
09 августа 2021 14:31

Александр Лукашенко поручил к концу года выработать систему предоставления гражданства переселенцам из Украины

Больше, чем в 2020 году. В первом полугодии на строительство жилья в Минске направили около 600 млн рублей
09 августа 2021 14:08

Больше, чем в 2020 году. В первом полугодии на строительство жилья в Минске направили около 600 млн рублей

«Служил недавно и ничего ещё не забыл». Как проходят учения резервистов-пограничников в Гродненской области
09 августа 2021 13:51

«Служил недавно и ничего ещё не забыл». Как проходят учения резервистов-пограничников в Гродненской области