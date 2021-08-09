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Промывка системы отопления, улучшение качества водоснабжения. Как в Узде готовятся к осенне-зимнему периоду?

09 августа 2021 14:47
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Новости Беларуси. Больше половины жилфонда готово к отопительному сезону, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Всего нужно подключить около девяти тысяч домов. Также специалистам необходимо подготовить 900 теплоисточников. Из них 90 % уже прошли испытания.

Промывка системы отопления, улучшение качества водоснабжения. Как в Узде готовятся к осенне-зимнему периоду?-1

Высокие темпы подготовки жилья к осенне-зимнему периоду в Узде. Работы выполнены уже на 88 %. Всего на балансе местного ЖКХ находится 100 домов. Из них 78 имеют централизованное отопление. Все объекты к отопительному сезону готовят постепенно. Осматривают оборудование, а при необходимости проводят ремонт.

Промывка системы отопления, улучшение качества водоснабжения. Как в Узде готовятся к осенне-зимнему периоду?-4

Татьяна Кушнер, начальник производственно-технического отдела Узденского ЖКХ:
Проведены промывки систем отопления по жилым домам, также обслуживание теплообменников, проведена замена четырех теплообменников, что улучшит качество горячего водоснабжения. Проведены небольшие текущие ремонты по восстановлению изоляции, проверки манометров, приборов учета тепла.

Промывка системы отопления, улучшение качества водоснабжения. Как в Узде готовятся к осенне-зимнему периоду?-7

После всех подготовительных работ специалисты проведут обследование объектов и подпишут паспорта готовности. Все вопросы должны быть закрыты до 1 сентября.

# Проблемы ЖКХ # общество # Татьяна Кушнер # Фотофакт

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