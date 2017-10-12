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10 лет в должности лесничего: о чем мечтает девушка-лесничий Екатерина Размыслович?

12 октября 2017 10:45
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В небольшом городском посёлке Руденск на работу спешит хозяйка леса. Екатерина Ивановна Размыслович в этом году празднует внушительный юбилей для молодой девушки – 10 лет в должности лесничего.

Сейчас девушка уверенно заходит в свой кабинет с почётными грамотами Министерства лесного хозяйства. А когда-то согласиться на новую должность боялась. Ведь на руках –  маленький сынишка, лесничими до этого были только мужчины, да и на вкус этот «хлеб» она уже испробовала. А с другой стороны – почему бы и нет?! Теперь под руководством Екатерины Ивановны трудится 20 человек.

Территория Руденского лесничества - 8 тысяч гектаров. Участки леса разбросаны на удалённом расстоянии друг от друга,  повсеместно к ним примыкают дачные кооперативы, деревни и посёлки. Но несмотря на такое "приданное", домик лесничества, питомник и вся прилегающая территория буквально расцвели под руководством молодого лесничего.

Кабинетная работа – только с утра, а дальше ждут лесные просторы!

Екатерина Ивановна до сих пор помнит деревья, посаженные своими руками. Каждое природное создание для неё не просто рабочий материал.

В мечтах девушки создать для детей музей-имитацию леса. Чтобы дружба с лесом, как и у неё, начиналась с самых малых лет.

# общество # Профессии # Фотофакт # Екатерина Размыслович

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