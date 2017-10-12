Прямой эфир

«Я переживаю, кот каждый день снится»: в Минске судят мужчину за жесткое обращение с животным

12 октября 2017 11:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Суд первомайского района Минска рассматривает дело о жестоком обращении с животным. Заседание в эти минуты проходит на территории одного из автобусных парков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там работает обвиняемый. 56-летнего минчанина обвиняют в убийстве котенка.

Инцидент произошел летом. По свидетельствам очевидцев, мужчина несколько раз ударил животное о стену дома. Котенок скончался на месте. Подоспевшие соседи вызвали милицию. В момент совершения преступления обвиняемый был пьян. А в ходе допроса признался, что питомец его раздражал. Именно это стало причиной случившегося.

«Я переживаю, кот каждый день снится»: в Минске судят мужчину за жесткое обращение с животным-1

Владислав Березко, обвиняемый:
Так получилось, я не хотел этого. Сейчас я тысячу раз раскаиваюсь, что так получилось. Не знаю, что произошло. Я переживаю. Кот каждый день снится. Раскаиваюсь, больше не повторится никогда.

Год исправительных работ, а четверть ежемесячной зарплаты – в доход государства. Суд огласил приговор (подробности).

Мужчине инкриминируют жестокое обращение с животным. Санкция статьи предусматривает исправительные работы до одного года или арест.

# общество # Человек и животные

Другие новости рубрики

Все новости
10 лет в должности лесничего: о чем мечтает девушка-лесничий Екатерина Размыслович?
12 октября 2017 10:45

10 лет в должности лесничего: о чем мечтает девушка-лесничий Екатерина Размыслович?

Удачливые покупатели 43-го тура игры «Удача в придачу» от «Евроопт»
12 октября 2017 10:03

Удачливые покупатели 43-го тура игры «Удача в придачу» от «Евроопт»

Предприятие ОАО «Купалинка»: белорусская «вышиванка», высококачественная гребенная пряжа и современный дизайн
12 октября 2017 09:04

Предприятие ОАО «Купалинка»: белорусская «вышиванка», высококачественная гребенная пряжа и современный дизайн