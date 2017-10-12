«Я переживаю, кот каждый день снится»: в Минске судят мужчину за жесткое обращение с животным

Новости Беларуси. Суд первомайского района Минска рассматривает дело о жестоком обращении с животным. Заседание в эти минуты проходит на территории одного из автобусных парков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там работает обвиняемый. 56-летнего минчанина обвиняют в убийстве котенка.

Инцидент произошел летом. По свидетельствам очевидцев, мужчина несколько раз ударил животное о стену дома. Котенок скончался на месте. Подоспевшие соседи вызвали милицию. В момент совершения преступления обвиняемый был пьян. А в ходе допроса признался, что питомец его раздражал. Именно это стало причиной случившегося.