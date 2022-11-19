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Из-за сложных погодных условий ГАИ ведёт круглосуточный мониторинг дорожной обстановки

19 ноября 2022 10:16
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Новости Беларуси. Госавтоинспекция ведет круглосуточный мониторинг дорожной обстановки для обеспечения безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за сложных погодных условий ГАИ ведёт круглосуточный мониторинг дорожной обстановки-1

Сложные погодные условия привели к росту ДТП. В связи с чем автомобилистов призывают выбирать сдержанный и аккуратный стиль вождения, без резких маневров и торможений, а также соблюдать скоростной режим. Наряды ГАИ готовы к оказанию помощи.

Из-за сложных погодных условий ГАИ ведёт круглосуточный мониторинг дорожной обстановки-4

Об экстренных ситуациях участников дорожного движения просят сообщать в дежурную службу милиции.

# ГАИ # общество # Фотофакт

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