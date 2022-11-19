Из-за сложных погодных условий ГАИ ведёт круглосуточный мониторинг дорожной обстановки

Сложные погодные условия привели к росту ДТП. В связи с чем автомобилистов призывают выбирать сдержанный и аккуратный стиль вождения, без резких маневров и торможений, а также соблюдать скоростной режим. Наряды ГАИ готовы к оказанию помощи.