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Министр обороны: у Беларуси нет цели ввязываться в войны

19 ноября 2022 10:56
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Новости Беларуси. Учебная подготовка в белорусских войсках ведется с учетом опыта современных вооруженных конфликтов. Но у Беларуси нет цели ввязываться в войны. Об этом заявил министр обороны Виктор Хренин после церемонии принесения военной присяги в учебном центре в Печах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Министр обороны: у Беларуси нет цели ввязываться в войны-1

Тысячи новобранцев сегодня, 19 ноября, по всей стране произнесли слова клятвы на верность Родине и белорусскому народу, сделав ответственный шаг в своей жизни. Ведь с этого момента у военнослужащих появляется новый статус – защитник Отечества. Впереди их ждут непростые будни. Молодым людям придется освоить программу боевой подготовки, изучить современные вооружение и технику, получить военную специальность.

​Виктор Хренин поздравил военнослужащих ракетных войск и артиллерии с профессиональным праздником. Подробности здесь.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Виктор Хренин # Фотофакт

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