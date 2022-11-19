Министр обороны: у Беларуси нет цели ввязываться в войны

Новости Беларуси. Учебная подготовка в белорусских войсках ведется с учетом опыта современных вооруженных конфликтов. Но у Беларуси нет цели ввязываться в войны. Об этом заявил министр обороны Виктор Хренин после церемонии принесения военной присяги в учебном центре в Печах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тысячи новобранцев сегодня, 19 ноября, по всей стране произнесли слова клятвы на верность Родине и белорусскому народу, сделав ответственный шаг в своей жизни. Ведь с этого момента у военнослужащих появляется новый статус – защитник Отечества. Впереди их ждут непростые будни. Молодым людям придется освоить программу боевой подготовки, изучить современные вооружение и технику, получить военную специальность.