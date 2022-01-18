Марафоны по исполнению желаний. Как не столкнуться с обманом и каковы реальные способы стать успешнее?

Это интервью не посмотрел разве что ленивый или человек, сильно далекий от мира интернета. Потому как те, кто всегда наполнен энергией, находится в потоке, для кого важно быть в ресурсе и иногда «заземляться», уже успели его обсмаковать. Героиня скандального видео Елена Блиновская положила начало такому массовому явлению, как марафоны по исполнению желаний.

Конечно, до нее своими знаниями делились Тони Роббинс, Майкл Хатчисон и другие. Но это на Западе. Здесь, у нас, на постсоветском пространстве, она первой стала откровенно рассказывать, как взрастить в себе гармоничную личность и открыть финансовый поток. А если хотите успешно выйти замуж или иметь идеальное тело – это тоже к ней. В общем, универсальный гуру.

Но все секреты, разумеется, за деньги. На такой, казалось бы, благой цели Елена выстроила успешную бизнес-модель. Другим известным блогерам захотелось так же. И понеслось. Инстафитоняшки предлагают марафоны по похудению, жены реперов – по выстраиванию крепких любовных отношений. Душу наизнанку, главное – плати. И желающие нашлись. Рискнула заполучить формулу успешного блога и тиктокер Юлия Пашкевич.

Юлия Пашкевич, блогер:

К сожалению, у меня был негативный опыт покупки консультаций, когда я отдала немаленькую сумму, а в ответ на свои вопросы получила «погугли, посмотри, посиди в интернете». Нахлебавшись горького опыта, Юлия стала самостоятельно нащупывать почву TikTok-платформы. Сейчас у девушки 365 000 подписчиков.

Юлия Пашкевич:

Идея создания собственного курса пришла мне в голову примерно полгода назад. Я столкнулась с тем, что в сфере, в которой я развиваюсь, недостаточно много достоверной информации и она в целом овеяна мифами. У меня есть обучение, консультации и менторство. Исходя из пакета, который выбирает человек, я называю цену. В целом это средняя цена по рынку.

И если в TikTok существуют определенные алгоритмы успеха, которые можно узнать, заплатив блогеру за эксклюзивную информацию, то продукт самопровозглашенных экспертов из Instagram чаще всего просто воздух.

Анна Мокиевец, психолог-сексолог:

Некоторые садятся в чужие машины, делают фотографии в чужих домах, говорят, что это их. Или заставляют своего мужа: садись, нам нужно сделать эту фотосессию, чтобы все думали, что у нас прекрасная семья. Безусловно, это обертка, и мы видим эту обертку, и всем очень хочется точно так же.

И все же красивая картинка в интернете – это не всегда только красивая картинка в интернете. Например, певица Элен и на экране, и в жизни – успешная артистка и бизнес-вумен. И она могла бы с легкостью создать свой уникальный марафон, что мы ей, к слову, и предложили. Свой марафон? Если честно, я об этом не думала. Но в принципе можно подумать.

На самом деле Элен не раз становилась участницей тренингов и даже примеряла необычные образы, выполняя специфические задания. Но все эксперты, к которым обращалась певица, – дипломированные психологи, а не дивы Instagram.

Элен, певица:

Я бы им не верила. Как Станиславский говорил: не верю. Даже Марк Бартон, психолог, я очень хорошо помню его высказывания, что все эти тренинги (как найти себе богатого мужчину) не имеют ничего под собой. Если человек из себя ничего не представляет, как он может ни с того, ни с сего, послушав историю Ксении Собчак (которая как минимум дочь Собчака), стать Ксенией Собчак? Для тех, кому интересно получить какую-то помощь, есть центры. В чем проблема прийти и поговорить с человеком, у которого есть определенное образование, опыт?

Но работать над собой с психологом, оканчивать вуз и читать научную литературу – это слишком длинный путь познания себя. А быть счастливой хочется уже здесь и сейчас. Вот и отправляются в Instagram за легким хлебом.

Анна Мокиевец:

Всем хочется быстрой таблетки. И особенно девушкам кажется, что кто-то знает рецепт. У нее много денег, у нее счастливая семья, карьера, успех. И сейчас она расскажет, что для этого нужно сделать. Эти марафоны – это как книга рецептов. Мы смотрим рецепты, и они все красивые. У нас есть методика. Но чтобы сделать такой торт, нам нужно купить продукты. Чтобы купить продукты, нужно пойти и заработать денег. Идем, покупаем эти продукты, уделяем время на готовку, готовим. И не факт, что получится как на картинке. Он может разочароваться. И тот человек, который делает раз за разом, в 15-й раз у него получается еще лучше, чем на картинке. Все говорят: как вкусно, как классно! И он говорит: да, это работает. И это действительно так работает. Если вы будете просто читать рецепт изо дня в день, торт не приготовится.