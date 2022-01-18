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Марафоны по исполнению желаний. Как не столкнуться с обманом и каковы реальные способы стать успешнее?

18 января 2022 14:41
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Это интервью не посмотрел разве что ленивый или человек, сильно далекий от мира интернета. Потому как те, кто всегда наполнен энергией, находится в потоке, для кого важно быть в ресурсе и иногда «заземляться», уже успели его обсмаковать. Героиня скандального видео Елена Блиновская положила начало такому массовому явлению, как марафоны по исполнению желаний.  

Марафоны по исполнению желаний. Как не столкнуться с обманом и каковы реальные способы стать успешнее?-1

Конечно, до нее своими знаниями делились Тони Роббинс, Майкл Хатчисон и другие. Но это на Западе. Здесь, у нас, на постсоветском пространстве, она первой стала откровенно рассказывать, как взрастить в себе гармоничную личность и открыть финансовый поток. А если хотите успешно выйти замуж или иметь идеальное тело – это тоже к ней. В общем, универсальный гуру.  

Марафоны по исполнению желаний. Как не столкнуться с обманом и каковы реальные способы стать успешнее?-4

Но все секреты, разумеется, за деньги. На такой, казалось бы, благой цели Елена выстроила успешную бизнес-модель. Другим известным блогерам захотелось так же. И понеслось. Инстафитоняшки предлагают марафоны по похудению, жены реперов – по выстраиванию крепких любовных отношений. Душу наизнанку, главное – плати. И желающие нашлись. Рискнула заполучить формулу успешного блога и тиктокер Юлия Пашкевич.  

Марафоны по исполнению желаний. Как не столкнуться с обманом и каковы реальные способы стать успешнее?-7

Юлия Пашкевич, блогер:  
К сожалению, у меня был негативный опыт покупки консультаций, когда я отдала немаленькую сумму, а в ответ на свои вопросы получила «погугли, посмотри, посиди в интернете».  

Нахлебавшись горького опыта, Юлия стала самостоятельно нащупывать почву TikTok-платформы. Сейчас у девушки 365 000 подписчиков.  

Марафоны по исполнению желаний. Как не столкнуться с обманом и каковы реальные способы стать успешнее?-10

Юлия Пашкевич:  
Идея создания собственного курса пришла мне в голову примерно полгода назад. Я столкнулась с тем, что в сфере, в которой я развиваюсь, недостаточно много достоверной информации и она в целом овеяна мифами. У меня есть обучение, консультации и менторство. Исходя из пакета, который выбирает человек, я называю цену. В целом это средняя цена по рынку.  

Марафоны по исполнению желаний. Как не столкнуться с обманом и каковы реальные способы стать успешнее?-13

И если в TikTok существуют определенные алгоритмы успеха, которые можно узнать, заплатив блогеру за эксклюзивную информацию, то продукт самопровозглашенных экспертов из Instagram чаще всего просто воздух.  

Марафоны по исполнению желаний. Как не столкнуться с обманом и каковы реальные способы стать успешнее?-16

Анна Мокиевец, психолог-сексолог:  
Некоторые садятся в чужие машины, делают фотографии в чужих домах, говорят, что это их. Или заставляют своего мужа: садись, нам нужно сделать эту фотосессию, чтобы все думали, что у нас прекрасная семья. Безусловно, это обертка, и мы видим эту обертку, и всем очень хочется точно так же.  

Марафоны по исполнению желаний. Как не столкнуться с обманом и каковы реальные способы стать успешнее?-19

И все же красивая картинка в интернете – это не всегда только красивая картинка в интернете. Например, певица Элен и на экране, и в жизни – успешная артистка и бизнес-вумен. И она могла бы с легкостью создать свой уникальный марафон, что мы ей, к слову, и предложили.  

Свой марафон? Если честно, я об этом не думала. Но в принципе можно подумать.  

Марафоны по исполнению желаний. Как не столкнуться с обманом и каковы реальные способы стать успешнее?-22

На самом деле Элен не раз становилась участницей тренингов и даже примеряла необычные образы, выполняя специфические задания. Но все эксперты, к которым обращалась певица, – дипломированные психологи, а не дивы Instagram.  

Марафоны по исполнению желаний. Как не столкнуться с обманом и каковы реальные способы стать успешнее?-25

Элен, певица:  
Я бы им не верила. Как Станиславский говорил: не верю. Даже Марк Бартон, психолог, я очень хорошо помню его высказывания, что все эти тренинги (как найти себе богатого мужчину) не имеют ничего под собой. Если человек из себя ничего не представляет, как он может ни с того, ни с сего, послушав историю Ксении Собчак (которая как минимум дочь Собчака), стать Ксенией Собчак? Для тех, кому интересно получить какую-то помощь, есть центры. В чем проблема прийти и поговорить с человеком, у которого есть определенное образование, опыт?  

Марафоны по исполнению желаний. Как не столкнуться с обманом и каковы реальные способы стать успешнее?-28

Но работать над собой с психологом, оканчивать вуз и читать научную литературу – это слишком длинный путь познания себя. А быть счастливой хочется уже здесь и сейчас. Вот и отправляются в Instagram за легким хлебом.  

Марафоны по исполнению желаний. Как не столкнуться с обманом и каковы реальные способы стать успешнее?-31

Анна Мокиевец:  
Всем хочется быстрой таблетки. И особенно девушкам кажется, что кто-то знает рецепт. У нее много денег, у нее счастливая семья, карьера, успех. И сейчас она расскажет, что для этого нужно сделать. Эти марафоны – это как книга рецептов. Мы смотрим рецепты, и они все красивые. У нас есть методика. Но чтобы сделать такой торт, нам нужно купить продукты. Чтобы купить продукты, нужно пойти и заработать денег. Идем, покупаем эти продукты, уделяем время на готовку, готовим. И не факт, что получится как на картинке. Он может разочароваться. И тот человек, который делает раз за разом, в 15-й раз у него получается еще лучше, чем на картинке. Все говорят: как вкусно, как классно! И он говорит: да, это работает. И это действительно так работает. Если вы будете просто читать рецепт изо дня в день, торт не приготовится.  

Марафоны по исполнению желаний. Как не столкнуться с обманом и каковы реальные способы стать успешнее?-34

Марафоны, тренинги, курсы, гайды могут быть неплохим дополнением, но никак не основной инструкцией по достижению дзена. И помните, у каждого свой путь. Не бойтесь набивать собственные шишки и продолжайте развиваться.  

# Интернет # общество # Елена Блиновская # Тони Роббинс # Майкл Хатчисон # Юлия Пашкевич # Анна Мокиевец # Ксения Собчак # Мария Кронда # Фотофакт

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