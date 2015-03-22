22 марта — День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства

Новости Беларуси. 22 марта в Беларуси люди, делающие мир комфортнее и краше, отмечают профессиональных праздник. В адрес работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства поздравления направил президент Беларуси. Организовать разветвленный, качественный и, главное, доступный сервис — задача сегодня не из простых. С ней справляются десятки тысяч занятых в этой отрасли.

Мария Дамарацкая — одна из них. Работе дворника посвятила всю свою жизнь. Не раз она признавалась лучшей в своей профессии, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Мария Дамарацкая, рабочий по комплексной уборке ЖЭС № 48 Минска:

Встаю в 6 часов, к 7 часам я прихожу и знаю свое дело. В подъездах чистота и на улице тоже. Мы, дворники, стараемся, чтобы везде была чистота. Я довольна своей работой.