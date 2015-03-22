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22 марта — День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства

22 марта 2015 11:09
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Новости Беларуси. 22 марта в Беларуси люди, делающие мир комфортнее и краше, отмечают профессиональных праздник. В адрес работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства поздравления направил президент Беларуси. Организовать разветвленный, качественный и, главное, доступный сервис — задача сегодня не из простых.  С ней справляются десятки тысяч занятых в этой отрасли. 

Мария Дамарацкая — одна из них. Работе дворника посвятила всю свою жизнь. Не раз она признавалась лучшей в своей профессии, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ. 

Мария Дамарацкая, рабочий по комплексной уборке ЖЭС № 48 Минска:
Встаю в 6 часов, к 7 часам я прихожу и знаю свое дело. В подъездах чистота и на улице тоже. Мы, дворники, стараемся, чтобы везде была чистота. Я довольна своей работой.  

# общество # Бытовое обслуживание населения # Мария Дамарацкая

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