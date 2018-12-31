«Не отрываясь, смотрели на все эти красоты». Почему семья из Москвы приехала отмечать Новый год в Беларусь?

Новости Беларуси. Беларусь вот уже несколько лет в лидерах рейтинга National Geographic Traveler Awards в категории «Агротуризм». Престижную награду наша страна получила и в 2018 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 3000 агроусадеб приняли в 2018 году 400 тысяч туристов. Чем привлекает отдых в нашей стране? В чем белорусские агроусадьбы выгодно отличаются от российских или европейских, в частности, в период новогодних праздников?