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«Не отрываясь, смотрели на все эти красоты». Почему семья из Москвы приехала отмечать Новый год в Беларусь?

31 декабря 2018 18:09
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Новости Беларуси. Беларусь вот уже несколько лет в лидерах рейтинга National Geographic Traveler Awards в категории «Агротуризм». Престижную награду наша страна получила и в 2018 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Не отрываясь, смотрели на все эти красоты». Почему семья из Москвы приехала отмечать Новый год в Беларусь?-1

Более 3000 агроусадеб приняли в 2018 году 400 тысяч туристов. Чем привлекает отдых в нашей стране? В чем белорусские агроусадьбы выгодно отличаются от российских или европейских, в частности, в период новогодних праздников?

Корреспондент Евгений Поболовец расскажет ответы на эти вопросы в видеоматериале.

«Не отрываясь, смотрели на все эти красоты». Почему семья из Москвы приехала отмечать Новый год в Беларусь?-4

# Туризм # Новый год # общество # Евгений Поболовец # Фотофакт

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