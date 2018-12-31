«Моментально, секунды полторы – она кинула нам плед». История о спасении ребёнка, которая никого не оставила равнодушным

Они – настоящие герои года. Люди, которые в доли секунды решили рискнуть собственной жизнью ради спасения жизни другого. Сергей Шайко из Гродно, который буквально выхватил ребёнка из-под колёс машины. Никита Григорьев в Полоцке вытащил из воды двух тонущих сестёр. А этот случай в столице буквально из области фантастики. Этот полёт с высоты восьмого этажа для 5-летнего Ромы закончился всего парой синяков.

Иван:

Когда бежали, ни о чём не думали, не знали, что делать. На 1-ом этаже выглянула женщина, крикнули ей, чтоб давала одеяло. Моментально, секунды полторы – она кинула нам плед.

Дмитрий:

В этот момент просто всё сложилось для всех резко удачно. Вот это окно, забыть это невозможно. Иван:

Вот отсюда женщина швырнула плед.

Дмитрий:

Мы даже, наверное, до конца не успели развернуть. Иван:

Схватили криво. Когда он полетел, мы шагнули. И вот он прямо… Дмитрий:

Прямо приземлился сюда.