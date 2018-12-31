«Как я живу, только немножко с юморком»: отправляемся на новогоднюю Комаровку вместе с блогером Бабой Таней

Новости Беларуси. Новогодний ажиотаж. Совершить 31 декабря покупки к праздничному столу было весьма проблематично. Новогодний шоппинг, как всегда, отметился небывалым покупательским спросом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Водители простаивали в пробках. На рынках и в магазинах продавцы едва ли справлялись с наплывом желающих приобрести товар – и это при том, что работали в усиленном режиме. Корреспондент Анастасия Ярощик-Корниенко подключилась к праздничной гонке.

До Нового года считанные часы, а ей еще надо снять влог. На языке блогеров это значит «разместить видео». Знакомьтесь, та самая Баба Таня.

Татьяна Загнетова, блогер:

Я бабка-блогер, мем. У меня там хорошее. Я никого ничему не учу, никакой ерунды не говорю. Просто как я живу, только немножко с юморком.

Настоящая звезда популярной социальной сети – бабка в деле. Бросить вызов молодым в виртуальном мире Татьяна Загнетова решила в свои 60 с хвостиком, и стала блогером. Мол, чего скучать на заслуженном отдыхе.

Каждый ее пост стабильно набирает несколько тысяч лайков. Среди поклонников – сам Максим Галкин! Она размещает фото, видео и рассказывает обо всем: бьюти - советы, зарядка, и – как же – рецепты. Подписчики ждут новогодний гайд, т.е. путеводитель по приготовлению кулинарного деликатеса. Это будет рыба, та самая классика из «Иронии судьбы». Но сначала – на рынок.

Добраться до магазинов – почти подвиг. По новогодним магистралям не проехать. Пробки, водители нервничают – надо же успеть. Но все-таки приезжают в пункт назначения.

А тут понимаешь: чтобы хорошо посидеть за праздничным столом, сначала надо хорошо постоять. Вот и Татьяна Петровна застряла в очередной пробке.

Людей очень много. Работаем, работаем, и очень много. Все идут. Все хорошо! Уже неделю как на рынках объявлена мобилизация всего персонала. Но это не спасает от очередей. У продавцов такое ощущение, что покупатели здесь от рассвета до заката. Но приходят не просто за ингредиентами для оливье, икрой тоже не удивишь.

Тут фрукты заморские. Со всех сторон синих морей везли к столу деликатесы.

Очень много всего. И морские коктейли, и креветка идет индийская в сухой заморозке. На кисточке, без кисточки, с головами. Все очень качественное, без льда. Чего там – не только белорусы, литовцы приехали купить продукты на минский рынок.